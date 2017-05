Real Madridi tashmë ka mësuar datën dhe orën se kur do të zhvillojë ndeshjen e mbetur me Celta Vigon në La Liga, shkruan Gazeta Express.

Ndeshja me Celta Vigon, që po konsiderohet më e veçanta për “Los Blancos”, pasi mund t’ia fitojë titullin e Spanjës duke u shkëputur në tre pikë nga Barcelona, do të zhvillohet me 17 maj nga ora 21:00. /Express/