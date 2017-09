Zyrtare: Pas zgjedhjeve lokale do të propozohet ligji për LGBTI-në, ja kush e propozon (Foto)

Me këtë fillon realizimi i ëndërrës së deputetit të BDI-së, Branko Manojlovski, i cili pas zgjedhjeve parlamentare i pari e aktualizoi këtë temë

Analiza e fundit e bërë në kornizën ligjore lidhur me të drejtat e komunitetit LGBTI nga CIVICA në bashkëpunim me Komunitetin e Helsinkit, tregon se duhet të bëhen plotësime si në Ligjin për familje, diskriminim, Kodin penal me qëllim të trajtimit të barabartë të pjesëtarëve të këtij komuniteti.

Uranija Pirovska nga Komiteti i Helsinkit konsideron se Maqedonia edhe pas 25 viteve po përballet ende me homofobi dhe transfobi, pasi që ky komunitet në Maqedoni është i margjinalizuar. Sipas saj është koha e duhur për këto kërkesa dhe se për këtë është përgatitur dhe propozim- ligj i cili do të dorëzohet pas zgjedhjeve lokale, shkruan medial.

“Në periudhën e regjimit, komuniteti LGBTI ishte krejtësisht i margjinalizuar. Edhe njëherë do të përkujtohen në sulmet që i ndodhën LGBTI qendrës për mbështetje të këtij komuniteti që i bashkëngjitet Komitetit të Helsinkit. Kryerësit e veprës ende nuk janë gjetur e as që bëhet hulumtime serioze në atë drejtim. Me vite kemi luftuar që në ligjin për mbrojtje nga diskriminimi të kyçet dhe orientimi seksual si bazë për diskriminim”, tha Pirovska.

Me këtë fillon realizimi i ëndërrës së deputetit të BDI-së, Branko Manojlovski, i cili pas zgjedhjeve parlamentare i pari e aktualizoi këtë temë. Në anën tjetër, Ivan Menkinoski theksoi se për zgjedhjen e kësaj çështje duhet të sillet strategji nacionale për tejkalimin e homofobisë dhe transfobisë.

“Ne në këtë analizë kemi targetuar 5 pjesë kyçe të cilat janë reforma të domosdoshme, e para është sjellja e strategjisë nacionale për tejkalimin e homofobisë dhe transfobisë, për shkak se cili do ndryshim i ligjit pak do të ndihmojë nëse në shoqëri nuk arrihet tejkalimi i jotolerancës dhe margjinalizimit. Në strategjinë nacionale për barabarësi orientimi seksual dhe indetiteti i lindjes janë të përcaktuara, por vetëm në disa pjesë dhe nuk janë të ndara tutje gjërat për të cilat duhet reforma”, pohoj Menkinoski.

Ndryshe, si problem nga kjo qendër konsiderohet dhe ndryshimi i numrit amë, numër i cili përmes dy shifrave të fundit identifikon gjininë e individit gjë që shkakton problem në daljen jashtë kufijve të personave me orientim të ndryshëm seksual.