Dalbert tashmë është lojtar i Interit

Dalbert, mbrojtësi i majtë, është duke kryer testet mjekësore te skuadra e Interit. Interi ka shpenzuar 20 milionë euro për transferimin e Dalbertit nga skuadra franceze Nice.

Lojtari pasi t’i kryej testet mjekësore do të nënshkruaj kontratë me Interin deri në vitin 2020. Ai te Nerazzurrtë do të përfitoj 1.2 milionë euro në sezon.