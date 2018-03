Zyrtare: Shkaku për arrestimin e këshilltarit të Spasovskit është një femër, ja çka i bëri!

Portalet maqedonase kanë zbardhur identitetin e personit të arrestuar dje, që është theksuar se është

funksionarë i lartë i MPB-së, gjegjësisht një nga bashkëpunëtorët e ministrit Oliver Spasovski i

punësuar në kabinetin e tij. Sipas portalit Dokaz bëhet fjalë për D.Simonovski, me përvojë 20 vjeçare

në MPB, i cili ra në pranga me dyshimin e ngritur nga ana e Prokurorisë Publike për keqpërdorim të

detyrës zyrtare. Siç shkruan Gazeta Lajm ai i ka treguar një femre e cila me vendim të Gjykatës është përgjuar nga policia që të ruhet dhe të ketë kujdes sepse policia është duke e përcjellur. Agjencia e lajmeve MIA ka zbardhur vetëm incialet duke mos dhënë detaje. Ai siç

mësohet është arrestuar në stacionin policor Kisela Voda në Shkup./