Zyrtarizohet kandidati i PDSH-së për komunën e Strugës (FOTO)

Kuvendi zgjedhor i degës së PDSH-së në Strugë caktoi kandidatin për kryetar komune dhe

bartësin e listës.

Në mbledhjen e mbajtur në mbrëmje në Strugë, për kryetar komune do të garojë Pëllumb

Vlashi, biznesmen nga Struga.

Ndërsa bartës të listës së këshilltarëve do të jenë Mendi Asani, Mustafa Murtishi dhe Astrite

Kaba.

Kryetari i PDSH-së, Menduh Thaçi bëri thirrje për të votuar kandidatin e tyre, sepse sipas tij,

PDSH është opozita e vetme e vërtetë shqiptare, e cila do ti mbrojë interesat e shqiptarëve në

Maqedoni.

Ai shprehu rrezikun e votës shqiptare për partinë maqedonase LSDM, sepse sipas tij, ky është

një skenarë që po përgaditet kundër interesave të shqiptarëve. (INA)