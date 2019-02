Arabia Saudite do të nxjerrë 850 indianë nga burgjet e saj pas një kërkese nga kryeministri indian Narendra Modi gjatë vizitës së princit arab të kurorës Mohammed bin Salman, në Nju Delhi, tha të mërkurën Ministria e Jashtme e Indisë.

Burgjet saudite mbajnë numrin më të madh të indianëve të burgosur në çdo vend jashtë shtetit. Që nga janari 2019, 2,224 indianë u burgosën në mbretëri për krime, përfshirë vrasjen, rrëmbimin, ryshfetin, mashtrimin dhe shkeljet e lidhura me drogën dhe alkoolin, sipas shifrave të Ministrisë së Jashtme indiane.

Rreth 2.7 milionë indianë në Arabinë Saudite formojnë komunitetin më të madh të emigrantëve në mbretëri, ku shumë punojnë në punë me pagë të ulët, në sektorë të tillë si ndërtimi, shërbimet vendore dhe shitjet me pakicë, që sauditët refuzojnë.

“Me kërkesë të kryeministrit Narendra Modi, Lartësia e Tij Mbretërore, Princi i Kurorës i Arabisë Saudite ka urdhëruar lirimin e 850 të burgosurve indianë të vendosur në burgjet e Arabisë Saudite”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Indisë në një postim në Twitter.

Të hënën, Arabia Saudite urdhëroi lirimin e rreth 2,100 të burgosurve pakistanezë nga burgjet e tyre, sipas ministrit pakistanez të informacionit. Princi Mohammed, sundimtari de facto i Arabisë Saudite, bëri një vizitë në rivalin rajonal të Indisë më parë këtë javë, përpara se të shkonte në shtëpi dhe pastaj të fluturonte në Nju Delhi.

Të dielën, Arabia Saudite nënshkroi marrëveshje për investime me Pakistanin, me vlerë 20 miliardë dollarë. Në New Delhi të mërkurën, Princi Mohammed tha se ai priste mundësi investimi me vlerë më shumë se 100 miliard dollarë në Indi gjatë dy viteve të ardhshme.

Turneu aziatik i Princit të Kurorës, i cili do të përfshijë Kinën, konsiderohet pjesë e një përpjekjeje për të ndihmuar në rindërtimin e reputacionit të tij jashtë vendit, pas vrasjes në tetorin e shkuar të gazetarit saudit Jamal Khashoggi, kritik i udhëheqjes saudite.

Zyrtarët sauditë kanë mohuar akuzat se princi Mohammed urdhëroi vrasjen e Khashoggit në konsullatën saudite në Stamboll dhe ka arrestuar 11 të dyshuar në lidhje me vrasjen.