Pozita e mirëfilltë ligjore për të pagjeturit dhe përfaqësimi i të pagjeturve në dialogun Kosovë-Serbi, janë dy tema të cilat sipas kryeministrit Ramush Haradinaj duhet të ndodhin për të pagjeturit që janë 1647 persona.

Haradinaj po ashtu ka thënë se do t’i propozon delegacionit shtetëror të bashkëpunoj me ta.Ai po ashtu ka thënë se nesër do t’i propozojë qeverisë në mbledhje që të sigurohet një buxhet për 24 shoqata të të pagjeturve.

Meqenëse familjarët kanë kërkesa për ndryshimin e ligjit, Zyra e Kryeministrit ka krijuar një grup për koncept dokumentin dhe në bashkëpunim me UNDP, me Ambasadën britanike, si dhe me përfaqësues të shoqatave, nga ky muaj do të fillohet mbahet nga një punëtori për zgjidhjen e kërkesave.

Jahja Lluka, koordinator për personat e pagjetur, ka veçuar se kërkesë e familjarëve të të zhdukurve është që t’u lejohet t’i marrin nga dy pensione. Edhe pse kryeministri kërkoj ta di koston shtesë, Lluka ka thënë se ende nuk dihet kostoja shtesë për pensionet.

Ndërsa, kryetari i Komisionit Qeveritar për Persona të Pagjetur, Prenk Gjeta ka thënë se familjarët kanë kërkesa për ndryshimin e Ligjit për të pagjeturit, dhe siç tha ai janë duke i intensifikuar punët me Zyrën e Kryeministrit. Ndryshe, familjet e të të zhdukurve kërkojnë që të vazhdojnë ta marrin pensionin edhe pas gjetjes së familjarëve të tyre.