Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj nuk ka përjashtuar mundësinë e prishjes së koalicionit nëse partnerët vazhdojnë të kenë qëndrime të kundërta sa i përket vendimit të Qeverisë së Kosovës për taksën 100 përqind ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnje Hercegovinës.

Shefi i ekzekutivit kur është pyetur nga gazetarët se a ka rrezik të prishjes së koalicionit, ka thënë se nëse mospajtimet politike vazhdojnë, mund të “rezultojnë edhe me të arritura të tjera”.Në këto ditë kur presionet për heqje të taksës, ndaj kryeministrit po rriten, Ramush Haradinaj, i cili duket se ka mbetur i vetëm në këtë qëndrim, është treguar i palëkundur edhe një herë me vendimin e marrë në fund të vitit që shkoi.“Aq sa është”, kështu është përgjigjur Haradinaj kur është pyetur a është koalicioni stabil.“Ne jemi në proceset reale politike, të gjitha janë të mundshme në javët që vijnë, dëshira jem është e para që këtë të shtunë me i kry disa detyra që janë me interes për vendit, me buxhet, mos i me i lënë arsimtarët e të tjerët pa paga. Nëse mospajtimet politike vazhdojnë mund të rezultojnë edhe me të arritura të tjera, cilat do qofshin ato. Ajo që është me rëndësi është që vendosja e taksës është vendim sovran i Kosovës, nuk është kundër dialogut, por është bërë me i kërkuar Serbisë një qasje të re me Kosovën”, tha ai.

Mbrëmë për më shumë se dy orë, partnerët e koalicionit me dyer të mbyllura kanë zhvilluar një takim në objektin e Qeverisë së Kosovës, pas së cilit asnjeri nuk ka folur para gazetarëve. Gjithashtu sot, kanë mbajtur një takim, ku i pranishëm ishte edhe ambasadori amerikan, Philip Kosnett. Sot Haradinaj deklaroi se kanë biseduar për të gjitha sfidat që i kanë para vetës.Ai tha se po kërkohet heqja e taksës si mundësi për vazhdim të dialogut Kosovë-Serbi, por sipas tij, nuk ka logjikë për t’i kërkuar Kosovës një vendim të tillë.Shefi i ekzekutivit tha se do ta jap ndihmën e tij maksimale për një marrëveshje me gjithëpërfshirëse me Serbinë, por pa çmim të territorit dhe “Zajednciës”.

Sipas Haradinajt, një marrëveshje gjithëpërfshirëse Kosovë-Serbi mund t’i zgjidhë të gjitha çështjet.

Ai tha se nuk ka arsye të përzihen temat, duke kujtuar që Kosova asnjëherë nuk e ka kushtëzuar dialogun me ndonjë vendim të Qeverisë së Serbisë, apo në rastin kur Kosova dështoi të anëtarësohet në INTERPOL.Haradianaj tha se ka respekt për ambasadorin amerikan, dhe se Amerika është familja e tij edhe atëherë kur nuk ndajnë të njëjtat qëndrime.Këto deklarata, kryeministri i tha pas homazheve që i bëri sot para shtatores së heroit “Zahir Pajaziti”, në Prishtinë.