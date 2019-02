Delegacioni shtetëror për bisedimet me Serbinë është takuar të premten me ambasadorët e akredituar në Kosovë, shefen e zyrës së Bashkimi Evropian në Kosovë dhe atë të EULEX-it.

Pas takimit, që u mbajt në Kuvendin e Kosovës, u tha se ai ishte informues dhe që delegacioni ka marrë mbështetje nga ndërkombëtarët për të vazhduar angazhimet në dialog.Zëvendëskryeministri i Kosovës, Fatmir Limaj i cili bashkë kryeson ekipin shtetëror, tha se aty nuk është diskutuar për taksën.“Kanë paraqitur shqetësimet rreth temave të tashme të përditshme, por siç e dini në delegacionin shtetëror nuk bisedohet për taksën, nuk është detyrë e delegacionit, duhet të jemi të kujdesshëm t’i ndajmë temat”, tha ai.

Ai tha se tashmë është i qartë pozicioni i BE-së dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas Limajt, duhet shkuar në dialog, dhe duhet ruajtur partneritetin me BE-në dhe ShBA-të.“Tashmë e kemi të qartë pozicionin e shteteve të bashkimit Evropian, ata kanë pas edhe deklaratë të përbashkët, e kemi të qartë edhe pozicionin e SHBA-ve, sikur që besoj është e qartë që ka këndvështrime të ndryshme nga brenda Kosovës, dhe ajo që unë në këso situata, epiqendra ose temë kryesore e nxjerri tavolinën, është bisedat intensive që ne si Kosovë edhe të shkojmë në dialog, edhe të ruajmë partneritetin me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të ecur drejt përmbylljes së procesit të rëndësishëm për dialog”, tha ai.

Për takimin, Limaj tha se ishte informues dhe se ambasadorët rikonfirmuan mbështetjen për delegacionin shtetëror.“Siç u tha nga ambasadorët ka qenë një përshtypje që Kosova është goxha prapa në përgatitjen e dialogut në krahasim me Serbinë. Pas krijimit të delegacionit shtetëror dhe aktiviteteve që i ka ndërmarrë në hartimin e platformës, krijimin e komisioneve dhe grupeve tani është krijuar përshtypja që Kosova është në angazhim të plotë dhe po shkojmë me një përgatitje të plotë për dialog me Serbinë, dhe ky është sinjal pozitiv. Morëm mbështetje nga zyra e BE-së, të gjithë ambasadorët, për të vazhduar angazhimet tona në dialog”, tha ai.

Pas takimit, i cili ishte i mbyllur për media, Limaj tha se është vlerësuar puna e delegacionit shtetëror.