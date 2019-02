E mitura u kërcënua nga 65-vjeçari, nëse do të tregonte për abuzimin Një vajzë 11-vjeçare, e cila ishte përdhunuar nga i dashuri i gjyshes së saj 65 vjeçar, ka lindur një djalë. Ajo lindi të mërkurën në mëngjes në Spitalin Eva Peron në krahinën veriperëndimore të Tucuman në Argjentinë.

Cecilia Ousset, një gjinekolog që ishte në lindje, tha për gazetën argjentinase “Cronica” se vajza i tha mjekëve se donte të dëgjonte muzikë të krishterë dhe më pas filloi të luante me kukulla. “Këmbët e mia u dobësuan, ishte sikur të shihja vajzën time më të vogël”, tha Ousset. “E vogla nuk e kuptoi se çka po ndodhte”, shtoi ai. Ministria e Shëndetësisë kishte vendosur të martën se do të vazhdonte me një abort emergjent përpara se qeveria e krahinës të thoshte se do të përpiqej dhe do ta bllokonte atë. Vajza lindi në ditën tjetër. I porsalinduri u vendos në një inkubator, por mjekët nuk ishin të sigurt nëse ai do të mbijetonte duke pasur parasysh se ai ishte lindur në javën e 23-të dhe peshonte pak, transmeton rtv21.tv. Mjekët kanë zbuluar shtatzëninë e vajzës gjatë një vizite klinike të 23 janarit pasi ajo u ankua për dhimbje në stomak. Vajza më pas tregoi se si ishte abuzuar seksualisht nga Eliseo Victor Amaya, 65 vjeç, i cili është arrestuar dhe është në paraburgim policor. Amaya dyshohet se kërcënoi të vriste vajzën nëse ajo i thotë ndonjë njeriu për abuzimin. Vajza mbetet në spital. Nëna e saj, Soledad Bazán, 36 vjeç, i tha një gjykate argjentinase se donte që vajza e saj të abortonte. Aborti është i paligjshëm në Argjentinë dhe mund të aplikohet vetëm në rrethana të rralla pas apelimit të gjykatës nëse ka rrezik për jetën ose shëndetin e nënës ose nëse shtatzënia është nga përdhunimi. Rreth 1 mijë e 300 vajza nën moshën 14 vjeç lindin çdo vit në Argjentinë.