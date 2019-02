Prokurorët në Turqi kanë kërkuar një dënim me burg 12,5-vjeçar për Arda Turan, që aktualisht luan si I huazuar te Başakşehir nga Barcelona.

Arda Turan ishte përfshirë vitin e kaluar në një përleshje që e la ylli i muzikës pop, Berkay Sahin me një hundë të thyer në një klub nate të Stambollit, me lojtarin që më vonë pretendonte se ai po nxirrte një armë.

Ai tani po ballafaqohet me një numër akuzash duke përfshirë ngacmimet seksuale, duke shkaktuar lëndime të qëllimshme dhe duke gjuajtur me armë zjarri në mënyrë për të shkaktuar panik në ambiente të hapura, së bashku me bartjen e armëve pa leje.

“Kam besim të plotë në drejtësi dhe se Arda Turan do të vuajë dënimin e tij,” tha avokati i Berkay në një deklaratë në Daily Sabah në tetor, përcjell lajmi.net.

Gruaja e Berkaj, Ozlem Ada Sahin, tha për mediat Haberturk se Arda kishte bërë komente sugjestive para se të sulmonte më vonë bashkëshortin e saj.

Arda, një mesfushor 32-vjeçar, i cili më parë ka luajtur për Atletico Madrid, thuhet se mori një armë në spital dhe i tha Berkay-ut se nuk ishte në dijeni se gruaja ishte bashkëshortja e tij dhe i kërkoi këngëtares ta vriste.

Në tetor, Basaksehir gjobiti lojtarin 370 mijë euro për shkak të “sjelljes dhe qëndrimit jo të pajustifikueshëm me etikën e klubit”, por ruajti kontratën e lojtarit.

Arda u dënua për 16 ndeshje në maj të vitit 2018 pas skandaleve të bëra më parë.