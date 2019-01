Të shtunën në Shtutgart do të mbahet Akademi përkujtimore kushtuar 37 vjetorit të atentatit ndaj vëllezërve Jusuf e Bardhosh Gërvalla dhe Kadri Zekës.

Academia organizohet nga Shoqata Kulturore Shqiptare “Kadri Zeka” në bashkëpunim me Klubin Kulturor Sportiv “Bardhosh Gërvalla”. Njëkohësisht do të mbahet edhe orë letrare kushtuar jetës dhe veprës së tyre.

Akademia do të mbahet me datën 19.01.2019, (e shtunë) dhe fillon në ora 19:00. Adresa: Gemeinde Zentrum Kircheimer Str. 114, 73249 Wernau, Gjermani.

Info: 01522-927-3416.



