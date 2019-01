Më së voni deri në muajin mars, do të ketë vendim për të akuzuarit e rastit“Titanik 2”, Sasho Mijallkov, Menduh Thaçin dhe Bedredin Ibrahimin. Porocesi gjyqësor është nga fundi dhe fjalët përfundimtare të prokurorëve u caktuan për më 8 dhe 15 shkurt. Gjykimi për parregullsitë zgjedhore në zgjedhjet lokale të vitit 2013, është shtyrë për shkak të analizave shtesë rreth dëmit të shkaktuar nga rivotimi në një vendvotim në Strumicë gjatë zgjedhjeve. Prokuroria dhe mbrojtja diskutuan rreth dëmit, por gjykatësi Ognen Stavrev vendosi që të bëhen analiza shtesë dhe të konfirmohet dëmi i shkaktuar.

Seanca do të vazhdojë më 29 janar me kryerjen e konstatimit të shkathët, të përpunuar nga një ekspert ekonomik, i zgjedhur sipas përzgjedhjes së rastit në marrëveshje me prokurorinë dhe mbrojtjen. Konstatimi i shkathët është përpunuar nga ekspertja ekonomike Veliçe Nikollovska nga “Sinopsis Skopje” dhe sot është dorëzuar në gjykatë, pas së cilës i është dhënë një përkthyesi gjyqësor të autorizuar në gjuhën shqipe. I njëjti material u është dhënë edhe të akuzuarve me qëllim që të njoftohen me to dhe të jenë të përgatitur për seancën e ardhshme.

I akuzuari Bedredin Ibraimi reagoi para gjykatës duke thënë se atij nuk i është pranuar asnjë nga dëshmitë e propozuara.

Bedredin Ibrahimi, i akuzuar

“Nuk më lejuat mbrojtje korrekte dhe të ndershme. Pse vazhdimisht fshihet ajo dëshmi që unë e kërkoj? Kjo është nga pjesa formale, nuk hyn në pjesën materiale. Ne këtu nga fillimi nuk duhej të dëgjojmë se si atje dikush nëpër kafiteri bisedon për atë se çfarë vendime duhet të sjellë KSHZ. Kush do t’i paguajë të gjitha këto shpenzime? Dikush donte dasmë të madhe, ndërsa siç shohim u bë e vogël. Të gjithë e pamë se nuk bëhet fjalë për shpërdorime të mëdha financiare, por për vendim ligjor të KSHZ-së”.

Në seancën e sotme nga arresti shtëpiak në gjykatë u soll edhe Sasho Mijallkov, i cili është privuar nga liria për rastin “Perandoria”.

Në lëndën “Titanik 2”janë të akuzuar kryetari i PDSH-së Menduh Thaçi, ish-drejtori i DSK-së, Sasho Mijallkov dhe ish-anëtarë të KSHZ-së, Bedredin Ibraimi, Aneta Stefanovska, Vlatko Sajkovski dhe Sasho Sërçev. Sipas bisedave të përgjuara, të cilat janë pranuar si prova materiale në procedurë gjyqësore, Mijallkov dhe Thaçi janë dakorduar për votim të anëtarëve të KSHZ-së në lidhje me ankimimet e parashtruara.