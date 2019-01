“Është ndjenjë e pa përshkruar që përsëri po rikthehem në klubin e zemrës. Për mua është emocion i veçantë vet fakti që do të luajë për Shkupin tim dhe do të kem pas vete zërat e mijëra tifozëve që janë armatë e vërtetë në përkrahjen që ka ekipi, siç janë “Shvercerat”. E falënderoj kryesinë që më besuan dhe më ofruan të kem fanellën me numër 10, kjo është një shtytje e madhe për vazhdimin e karrierës sime. Sigurisht se fjalët që them duhet bërë realitet në fushë, për çka them se në secilën ndeshje do të jap maksimumin për të përmbushur kërkesat e klubit dhe plotësuar dëshirat e tifozëve tanë. Është nder të jesh me një grup lojtarësh ku mbizotëron atmosferë pozitive, ndërsa ndjenja është edhe më e mirë kur jemi grup si një familje. Dua të shtoj edhe atë se për mua paraqet kënaqësi të punoj nën urdhrat e trajnerit Umit Karan, duke e ditur se ai solli ndryshime në klub me përvojën e tij të madhe që ka gjatë karrierës së suksesshme si futbollist”, ishin këto fjalët e para të Isenit.

