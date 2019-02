Një video e një vajze të vogël po çmend rrjetin prej dy ditësh. Ajo quhet Rea dhe në video shfaqet duke parë një film vizatimor nga historia e të cilit është prekur shumë.

Mamaja e saj i thotë që të ndërrojë filmin, por në këtë moment Rea i thotë frazën epike: “A të qaj 5 minuta?”. Aktori Olsi Bylyku i ka bërë fansat të qeshin sot duke kopjuar vogëlushen, i veshur me përparëse dhe kapele fëmijësh teksa përsërit fjalët e Reas. “A t qaj 5 minuta ? A rrofsh se e kisha me siklet…un jam me i vogel se ty Rea je 1 femije per tu adhuruar”, shkruan Olsi.