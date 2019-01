Genc Prelvukaj dhe Eni Koçi po i kalojnë pushimet në Tajlandë.

Këngëtarët Genc Prelvukaj dhe Eni Koçi kanë zgjedhur Tajlandën për të pushuar dhe nga atje me fansat po ndajnë fotografi të ndryshme, shkruan lajmi.net.

Mirëpo jo të gjitha imazhet u kanë pëlqyer ndjekësve pasi dikush prej tyre i ka kritikuar, kështu duke folur për mbrojtjen e të drejtave të elefantëve.

”Me mijëra shqiptarë në gjendje të rëndë ekonomike, me qindra persona të zhdukun, me qindra gra të dhunuara, me mijëra të sëmurë, me mijëra raste të dhunës në familje, me probleme të ndotjes së ajrit etj, etj, shqiptaret merren me mbrojtjen e të drejtave të elefantëve në Azi. More e keni seriozisht ju?”, ishin fjalët e Gencit pranë reagimit të ndjekëses që e ka kritikuar.