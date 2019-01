Mevlan Adili, pas prezantimit te skuadra e re Zalgiris, ka dhënë një intervistë për faqen zyrtare të klubit lituanez.

“Ndihem shumë mirë, jam i lumtur që jam anëtar i familjes Zalgiris. Do të jap gjithçka nga vetja, unë dua të ndihmoj ekipin të përmbushë të gjitha qëllimet. Unë e di se Zalgiris është klubi më i mirë në Lituani, prandaj jam këtu. Jam i bindur se do të bëhemi kampion të vendit”, tha Adili.

Ai është pyetur edhe për përvojën në Ligën e kampionëve.

“Ndeshjet e UEFA Champions League janë një përvojë e veçantë. Kam pasur rastin të konkurroj me klubet e famshme dhe kjo ishte e mrekullueshme. Unë nuk kam asnjë dyshim se do të jetë e dobishme për mua të vishja fanellën e Zalgiris. Me këtë klub unë do të bëj më të mirën që mundem”, tha ai.

Në klubin e kryeqytetit, Adili do të vesh fanellën me numër 6.