Lideri i BDI-se Ali Ahmeti tha se vendimi i sotem i parlamentit te Greqise per t’i dhene driten jeshile Marreveshjes se Prespes eshte me rendesi te shumëfishtë si per vendin ashtu edhe per paqen ne rajon dhe më gjërë.

“Jo vetem qe eshte nje ngjarje per vendin tone por edhe per rajonin dhe per Evropen sepse do te kemi nje Evrope me te paqte, me te integruar, me te bashkuar. Do te kemi nje rajon shume më me perspektive”, ka thene mes tjerash Ahmeti per Klan Macedonia, transmeton Lajm.

