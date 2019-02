Misioni u kry 🙏 amaneti sadakajat ☝️ 💶 e prindrve dhe të Talentave te Futbollit Shqiptar per Jetimat per nevoj shkoj ne vend te sigurt 👌 prandaj i falemenderoj te gjitha prind , te gjith Talentat e Futbollit dhe me Respeckt shum te madh falemenderoj edhe kapitenin ton te respektuar Lorik Cana , Hoxhen Halil Kastrati edhe DPSC Développement De Projets Socio-Culturels per këte organizim Inshalla Zoti gjithve na ndihmoft dhe te gjith Shqiptaret te bashkuar i pafsha 🇦🇱🤝Tash ecip para 🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️⚽️💫 me pun me ushtrimet me ndihmen time për ti kompletuar Talentat e Futbollit që të jen sa ma të komletuar me të gjitha elementet e Futbollit Profesional ⚽️💫✅ te faleminderit Lorik Cana per xhdo mbështetje te Akademis dhe Talentave Shqiptar Te Futbollit 🙏🇦🇱⚽️

Gepostet von Bekim Ameti am Sonntag, 17. Februar 2019