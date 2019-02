Katër ditë para fillimit të garave në gjysmëstinorin pranveror Shkëndija ka dal me listën e futbollistëve dhe numrat që do të mbajnë lojtarët në periudhën në vazhdim. Numri i ri ‘10’ i Shkëndijës tashmë dihet se është përforcimi i janarit, Agim Ibraimi, ndërsa ka ndëruar numrin edhe sulmuesi Samir Fazli që për dallim nga vjeshta kur luante me nr. 99, në vazhdim do të paraqitet me fanellën me numër 9.

