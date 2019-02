Gjatë ceremonisë në selinë e NATO-s në Bruksel, kanë qenë të pranishëm ministri i punëve të jashtme Nikolla Dimitrov, i cili mëngjesin e sotëm ka udhëtuar nga Uashingtoni për në Bruksel.

Sekretari gjeneral i NATO-s Jans Stoltenberg në fillim deklaroi: “ ky është një moment historik për vendin. Kryeministrat Zoran Zaev dhe Aleksis Cipras kanë treguar guxim duke e arritur dhe nënshkruar Marrëveshjen e Prespës, me çka kanë kontribuar për stabilitet dhe siguri në rajon”.

Kjo ishte rrugë e vështirë me shumë kompromise. Shumë kohë Ju presim që të bëheni pjesë e familjes. Keni qenë pjesëmarrës në misionet e NATO-s, dhe keni përfunduar reformat e duhura për tu bërë anëtare e 30-të e NATO-s. Pas nënshkrimit vijon ratifikimi dhe padyshim se do të ratifikohet në të gjitha vendet anëtare ka deklaruar Stoltenberg.

Ai theksoi se nga sot Maqedonia do të ketë përfaqësues të vetin në NATO.

Presim që të përmbushni reformat e duhura edhe për anëtarësim në EU, me të cilën i ndajmë vlerat e përbashkëta, ka theksuar sekretari gjeneral i NATO-s.

Ministri i Punëve të Jashtme ka thënë “ kjo ka qenë rrugë e gjatë, të cilën e kishim filluar me dhjetë vende të tjera së bashk, Maqedonia së shpejti me fuqizimin e ndryshimeve kushtetuese do të bëhet Maqedonia e Veriut.

Në fund Dimitrov ka sqaruar se “rruga që e kemi kaluar na ka bërë më të vetëdijshëm”. I kemi kaluar të gjitha problemet me fqinjët dhe pasiguritë që përballet rajoni. Rruga nuk ka përfunduar, Maqedonia do të plotësojë reformat që i ka premtuar, me çka i falenderoi të gjithë ambasadorët të vendeve anëtare nënshkruese të Protokolit.