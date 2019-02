Hollanda, si një donator dhe si përkrahës i Maqedonisë dhe Prokurisë Speciale Publike, dëshiron që mbështetja e saj të jetë e dobishme dhe puna të përfundojë ose të krijojë përgjegjësi. Për të arritur këtë, PSP duhet të ketë kapacitet dhe pavarësi të mjaftueshme, si dhe bashkëpunim pa pengesa me institucionet e tjera shtetërore, thotë ambasadori holandez Vauter Plomp.

Plom për emisionin “360 Shkallë” shprehu qëndrimin e Holandës pasi Gjykata Supreme më 30 janar miratoi mendimin se pas skadimit të 18 muajve që nga marrja e bisedave të përgjuara (më 30 qershor 2017), Prokuroria Speciale madje nuk kishte për të iniciuar hetime të mëtejshme , as të ndërmarrë hetime nga prokuroria e rregullt.

“Nevojiten reforma të qëndrueshme si dhe rezultate të vazhdueshme, veçanërisht në fushën e pavarësisë së gjyqësorit dhe luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kjo përfshin përcaktimin e përgjegjësisë për krimet që dalin nga përgjimet nga 2015. Ne mendojmë se ky është hapi kryesor që t’u jepet fund mosndëshkimeve dhe të rikthehet besimi i qytetarëve në institucionet shtetërore dhe gjyqësorin. Puna aktuale dhe e ardhshme e PSP-së është pikërisht në këtë drejtim”, tha ambasadori Plomp.

“PSP u nis si rezultat i negociatave politike në një kohë që ishte me të vërtetë e vështirë për Maqedoninë kur besimi në sistemin ligjor ishte shumë i ulët. Megjithëse u përball me shumë sfida që nga fillimi i punës, arriti rezultate të jashtëzakonshme. Holanda mbështet punën e këtij institucioni, sepse ne besojmë se sundimi i ligjit është thelbësor për funksionimin e çdo shteti dhe në Bashkimin Evropian si një tërësi. Sundimi i ligjit do të thotë se ligji duhet të zbatohet në mënyrë të barabartë për të gjithë, dhe se kushdo që shkel ligjin duhet të përgjigjet për atë, pa marrë parasysh përkatësinë e tij të mëparshme, të tanishëm dhe të ardhshëm politik apo funksionit “, tha Plomp.

Hollanda, e cila është një nga mbështetësit dhe donatorët më të mëdhenj të Maqedonisë në 25 vitet e fundit, ka këmbëngulur vazhdimisht që me qëllim të përmbushjes së kushteve për fillimin e negociatave para anëtarësimit me BE, vendi duhet të ketë progres të konsiderueshëm në zbatimin e reformave.