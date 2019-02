“Amdi Bajrami- eshte kandidati me i mire konsesual. E para, ka eksperience me te gjate institucionale se te gjithe te tjeret,

E dyta, eshte karte fituese sepse ka vizion duke qene gjithmone me partine ne pushtet,

E treta, nuk eshte Maqedon por i grupeve etnike qe e ploteson kriterin e DUI-t,

E katerta, tallet me tema serioze.. Edhe ashtu ne kete shtet asgje nuk duhet te meret serioze edhe Amdiu ketu eshte ne teren te vet.

E pesta, eshte BRAND! E gjashta, eshte kandidati im. Do te kete voten time!!”, – shkruan analisti Visar Ademi.

Loading...