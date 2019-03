FC Shkupi të dielën në stadiumin e Cairit me fillim prej orës 14:00 në kuadrin e javës së 22-të në LPFM do të masë forcat me KF Shkëndija në derbin e madh shqiptar. Në prag të këtij derbi, Amir Bilali ka folur për gazetën Lajm, ku ka deklaruar se të gatshëm e presin derbin me liderin e ligës dhe kampionin aktual.

“Jemi shumë të gatshëm për ndeshjen. Kemi punuar maksimalisht gjatë gjithë javës, pasi bëhet fjalë për një derbi të madh mes dy skuadrave shqiptare. Ata momentalisht mendoj se janë më të mirat në kampionat, dhe për këtë arsye ne do fokusohemi të japim më të mirën në fushën tonë për të arritur një rezultat pozitiv”, dekalroi mesfushori defensiv, Bilali.

Ai thotë se edhe fitorja fundjavën e kaluar ndaj Akademija Pandev do të jetë motiv i madh.

“Patjetër se tre pikët e fundit në Strumicë na motivojnë shumë. Ne në cdo ndeshje në fushë futemi për të marrë më të mirën, ndërkohë që edhe kjo ndeshje do të jetë si gjithë të tjerat”, shtoi ai.

Bilali ka edhe një dëshirë në derbi.

“Në derbi dëshira ime është që ta shoh stadiumin plot me shikues dhe t’i kënaqim të gjithë Shvercerat dhe publikun. Ne do të japim maksimumin për një rezultat pozitiv”, përfundoi Bilali.

Ndeshjet, java e 22-të

(e diel, ora 14:00)

Renova-Makedonija GJP

Bellasica-Vardar

Shkupi-Shkëndija

Rabotnicki-A.Pandev

Sileks-Pobeda

Tabela:

1.Shkëndija 47

2.Vardar 38

3.A.Pandev 36

4.Rabotnicki 31

5.Shkupi 30

6.Renova 26

7.Makedonija GJP 22

8.Sileks 21

9.Pobeda 18

10.Bellasica 18