57.1% e shqiptarëve të anketuar do të dalin për të votuar në zgjedhjet presidenciale, 13.8% jo, ndërkaq 29.1% ende s’kanë vendosur. 57 % thonë se partitë shqiptare duhet që të dalin me kandidat të përbashkët në zgjedhjet presidenciale, 8.3% thonë jo, 32% nuk kanë qëndrim, ndërkaq 2.7 nuk përgjigjen.

Këto janë disa prej të dhënave nga anketa e Institutit për Hulumtimin e Politikave dhe Qeverisje të Mirë (IHPQM) e cila është realizuar në periudhë 6 mujore nëpërmjet telefonit për zgjedhjet figurat politike ne Maqedoni. Anketa e fundit është realizuar në periudhë prej 07-10 Shkurt 2019 ne lidhje me zgjedhjet presidenciale, njofton Potalb.mk.

Hulumtimi është zbatuar me telefon me 800 të anketuar që i përkasin etnikumit shqiptar.

Nëse në rrethin e dytë mbeten LSDM dhe VMRO-DPMNE në zgjedhjet presidenciale, 31.7% e të anketuarve do të votonin për LSDM-në, 1.6% për VMRO-DPMNE-në, 34.1% për asnjërën, ndërkaq 32.6% nuk kanë përgjigje.

Nëse bashkë me zgjedhjet presidenciale do mbaheshin edhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare, 18.8% do ta votonin BDI-në, 14.2% Aleancën për Shqiptarët, 5% Alternativën, 5% Lëvizjen BESA, 2.8% LSDM-në, 1.8% PDSH-në, 15.8% asnjërën, 32.5% nuk do të votonin, ndërkaq 4.6% janë të pavendosur.

Ndryshe, hulumtimi është zbatuar në 800 të anketuar që është ekzemplarë reprezentativë për Maqedoninë. Gjatë procesit të anketimit janë plotësuar të gjitha karakteristikat demografike dhe specifikat e popullatës ( siç janë struktura etnike, mosha, arsimi, vendbanimi urban/rural dhe gjinia). Gabimi marjginal (statistikor) për të dhënat është ±4%.