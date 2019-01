“LSDM_ja dhe Qeveria me dhunë dhe me vënien e flamurit evropian në propozim ligj dëshirojnë ta kalojnë Ligjin për antikorrupsion dhe konflikt interesi dhe me këtë të pamundësojnë debatin mbi ligjin. Ne do të propozojmë amendamentet të cilët janë të një rëndësie thelbësore dhe do të pengoj që ky trup të shndërrohet në vegël të një subjekti politik”, deklaroi Ana Lashkova nga VMRO-DPMNE, sipas së cilën përmes njërit nga amendamentet do të kërkohet që të ulet numri i anëtarëve të Komisionit. Sipas saj LSDM-ja propozon 7 anëtarë, ndërsa VMRO-ja 5 anëtarë.

