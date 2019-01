Nismë për shpalljen e 2 janarit dhe 2 majit për ditë jopune, si dhe vendosjen e orarit të punës prej shtatëorës, do të parashtrojë deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë Sindikata e Administratës, Organeve Gjyqësore dhe Shoqatave Civile të (AOGJSH).

Kryetari i AOGJSH-së Peco Grujovski, në konferencën e sotme për shtyp, theksoi se është koha që Maqedonia t’u bashkëngjitet trendeve evropiane edhe në Ligjin e ri për marrëdhënie pune i cili është në fazë të hartimit që të përcaktohet orar pune prej shtatëorësh, gjegjësisht 35 orë në javë.

“Me orar pune shtatëorësh do të kryhet sistem më i mirë i punës. Me uljen e orarit të punës për 10,2 për qind nga çdo punëtor, teorikisht do të vijë deri te nevoja për angazhim të numrit shtesë të punëtorëve. Nga aspekti social kërkesën tonë e argumentojmë me atë që do të rriten mundësitë për kujdes ndaj familjeve dhe për rekreim”, deklaroi Grujovski.

Lidhur me nismën për ndryshimin e Ligjit për festa, Grujovski theksoi se në vitin 2007 festa e 2 janarit u hoq si ditë jopune, derisa sivjet me vendim të Qeverisë sërish u shpall di ditë jopune.

Tradita e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Punës, theksoi Grujivski, konsiderojmë se duhet të vazhdojë edhe krahas 1 majit dhe 2 maji të shpallet festë.