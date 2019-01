Nuk ka kaluar te opinioni shqiptar “filmi” i djeshëm i ministrit të arsimit Arbër Ademi me kryetarin e komunës së Velesit, Ace Kocevski, lidhur me përdorimin e gjuhës shqipe. Opinioni shqiptar vlerëson se për të luftuar diskriminimin arsimor të shqiptarëve të Velesit nuk ka nevojë të bëhen spektakle, por shumë thjeshtë: t’i merren kompetencat kryetarit të Velesit në sferën e arsimit.

Një kërkesë të tillë madje ka drejtuar edhe intelektuali nga Kumanova, Ylber Murtezi, ndryshe familjar i ministrit Arbër Ademi.

“I nderuar kusheri, z.ministër i arsimit:Para se të rrahim gjoksin gjuha gjuha gjuha shqipe,që për mua është bë demode kjo temë,nëse ke b… a argumente ke me bollëk,merrja kompetencat per arsim fillor kryetarit Velesit.

Ashtu siç e bëri ministesha për punë sociale me Strugen dhe Kumanoven.

Je djalë i shkolluar, i mençur”, e ka porositur Murtezi ministrin Ademi. Edhe pse mediumet e afërta me pushtetin i kanë dhënë pompozitet pres konferencës së djeshme të ministrit Ademi, ky pompozitet fatkeqësiht nuk po e ndërpret asimilimin e egër që po u bëhet në shkolla nxënësve shqiptarë në Veles, Çashkë, e komuna tjera.