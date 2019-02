Duke ndërruar stinët, pasojat po vërehen më së tepërmi në fasadat e objekteve të rinovuara në projektin “Shkupi 2014”. Pamjet tregojnë se shumë fasada janë duke u prishur. Qytetarët shprehen të mllefosur se me paratë e tyre është bërë një projekt që fare nuk u pëlqen.

Këto pare nuk janë dhënë për fasada, këtu janë bërë larje parash. 600 milion euro i kanë marrë, kurse e dimë që kualiteti është zero, por kur vjen puna për të investuar andej ku jetojmë ne nuk kanë dhënë asnjë euro. 500 milion i kanë futu në xhep, kurse 100 milion kanë bërë fasada, kjo është larje parash. Sa do le të thonë historia e Maqedonisë, kjo nuk ka lidhje me to.

Fasadat për momentin kanë disa ndryshime, për të cilat vlerësoj se duhet të korrigjohen dhe objektet duhet të mirëmbahen.

Nuk e di, se sa para ka kushtuar kjo dhe kush e ka financuar. Por, me të vërtetë nuk shoh diçka të bukur që është ndërtuar këtu.

Arkitektët thonë se ky projekt ka dështuar në aspektin e formës dhe përmbajtës.

Duke pasur parasysh se furnizimet publike te ne si kriter e kanë çmimin minimal, atëherë nuk mund të presim ndonjë cilësi më të mirë. Besoj se këtu është problemi kryesorë! Problemet teknike nuk janë edhe aq të rëndësishme se sa çështja estetike dhe simbolike e projektit, ku mendoj se është dëmtuar vetë shpirti arkitekturor i Shkupit- thotë arkitekti Betim Zeqiri.

Qyteti i Shkupit në të kaluarën ishte pjesë e projektit për rinovimin e një numri të fasadave të ndërtesave në pjesën qendrore te qytetit. Kurse, tani thonë se përgjegjësia u takon pronarëve.

Pas realizimit të këtyre projekteve përgjegjësia për mirëmbajtjen e fasadave u ka takuar kompanive që kanë realizuar këto projekte, të cilat gjithashtu kanë ofruar edhe garanci dy vjeçare. Kurse, pas skadimit të afatit për mirëmbajtjen e fasadave nga ana e kompanive, përgjegjësia për mirëmbajtjen e të njëjtave u bie pronarëve të ndërtesave- thonë nga Qyteti i Shkupit,

Projekti “Shkupi 2014” i nisur nga pushteti i kaluar u kritikua për koston e lartë, ndërsa edhe pse zyrtarisht asnjëherë nuk është publikuar vlerësohet që kostoja të ketë shkuar në mbi 600 milion euro.