Procedura parahetimore tremujore e Prokurorisë Publike për krim të organizuar për arratisjen e Nikolla Gruevskit, pa rezultate konkrete. Por, ai nuk është mbyllur, shprehet prokurori shtetëror Lubomir Joveski, institucioni i të cilit deri tani përveç lëshimeve, në këtë periudhë kohore nuk përcaktoi përgjegjësi penale për arratisjen e Nikolla Gruevskit.

Hetimi nuk është mbyllur, por ne konsiderojmë se opinioni duke marrë parasysh se kaloi më shumë kohë duhet ta njoftojmë për të gjitha veprimet që në rrjedhën e deritanishme të procedurës i kemi ndërmarrë- deklaroi Lubomir Joveski – prokuror shtetëror publik.

Lidhur me deklaratën e ministrit të brendshëm Oliver Spasovski i cili tha se ka indikacione se shumica e të punësuarve në MPB dhe jashtë policisë kanë qenë logjistikë për arratisje, Joveski i kërkoi informacionet t’i dorëzohen Prokurorisë.

Nëse kanë njohuri të tilla kjo ndoshta është mirë edhe për ne le t’i dorëzojnë këto njohuri dhe në bazë të tyre do t’i kontrollojmë ose nëse ka dëshmi konkrete do të na ndihmonin ne në pjesën e ndriçimit të rastit konkret- theksoi Lubomir Joveski.

Por, krahas përgjegjësisë penale, analistët përkujtojnë se ekzistojnë edhe përgjegjësi morale dhe politike te funksionarët më të lartë me institucionet me të cilat udhëheqin, pa marrë parasysh nëse është kjo Prokuroria Publike, MPB-ja ose gjykata.

Siç duket ne ende jemi larg krijimit të shtetit të së drejtës në të cilën do të funksionojë e drejta, kur vetë institucionet vazhdojnë me këmbëngulje të mbrohen në kundërshtim me të gjitha rregullat normale, njerëzore, morale, po nëse doni edhe rregulla ligjore dhe qeverisje. Nëse duam të ndërtojmë shtet në të cilin do të sundojnë ligjet e mafisë dhe grupet e organizuara kriminale, atëherë e morëm këtë situatë, respektivisht gjendja e pandëshkueshmërisë së elitave politike- deklaroi Lubomir Gjurçevski – ish-kryeshef i Byrosë për Siguri Publike.

Megjithatë, Gjurçevski shprehet se Prokuroria nuk guxon në asnjë moment të heqë dorë nga grumbullimi i njohurive operative, për të përcaktuar çfarëdo përgjegjësie për arratisjen e suksesshme të Gruevskit.