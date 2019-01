Është serb në origjinë dhe ka idhull Xherdan Shaqirin. Është ky përshkrimi i jetës së Elmir Asanit, i përmbledhur me një fjali. Edhe pse ka një emër tërësisht shqiptar, ka lindur në Serbi.

Lidhja e tij e vetme me Kosovën është fakti se ka jetuar me prindërit për disa vite dhe ky është shkaku që nuk di as shqip. Në një rrëfim ekskluziv të dhënë për “Panorama Sport” zbulon gjithçka rreth vetes dhe i lëshon “sfidë” të hapur Asanit tjetër të Kategorisë Superiore.

“Unë në fakt jam serb nga Kosova, kjo është origjina ime. Edhe prindërit janë serbë, të cilët jetuan në Kosovë fillimisht dhe më pas jemi transferuar në Novi Sad, atje ku unë kam lindur”, tha ai.

Asani tregon se kujt dwshiron t’i ngjajw si futbollist.

“Idhulli im është Xherdan Shaqiri. Kjo, për mënyrën e tij të lojës, e cila më përshtatet shumë, por edhe pozicioni në fushë që është i njëjtë. Besoj se kemi karakteristika të ngjashme dhe do isha i nderuar që t’i ngjaja një lojtari të këtij kalibri, pasi është me të vërtetë i madh. Shpresoj që çdo ditë e më shumë t’i ngjasoj mënyrës së tij të lojës”, theksoi Elmir Asani, futbollist i ri i Skenderbeut.