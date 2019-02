Jo larg Shkupit gjendet qyteti i Sarajevës i cili ka një çarshi gati të njëjtë siç është e Shkupit, në atë qytet gjatë luftës së fundit kanë rënë afro 480,000 granata, por gjendja e çarshisë së tyre është më e mirë se e çarshisë sonë, vetëm për një arsye, sepse te ne në 18 vitet e fundit ka ra vetëm një granatë e quajtur BDI.

Kështu deklaruan sot nga Aleanca për Shqiptarët – Dega Çair, të cilët nëpërmjet një konference për shtyp kanë theksuar problemet me të cilat përballet Çarshia e Shkupit, e cila sipas tyre dikur ishte qendra me e madhe e zejtarisë në Ballkan, ndërkaq tani është shndërruar në qendër të kafeneve dhe e tregtisë me mallra të huaja, raporton Portalb.mk.

“Mirëpo, prej se Komuna e Çairit udhëhiqet nga kuadro të BDI-së, ajo në mënyrë sistematike është duke u shkatërruar dhe duke u rrënuar si vlerë kulturore dhe arkitektonike, duke u prishur objektet e vjetra dhe duke u ndërtuar objekte të reja me dimensione shumë më të larta se parapraket të cilat e rrënojnë strukturën e saj”, tha Rizvan Bela nga Aleanca për Shqiptarët, Dega Çair.

Sipas tij, rrënimi i Çarshisë nga ana e Komunës së Çairit bëhet në dy mënyra kryesore:

Duke u dhënë leje ndërtimi pa ndjekur autenticitetin e ndërtimeve paraprake me çka prishen objektet e vjetra dhe ndërtohen të reja të cilat jo vetëm që nuk janë me estetikën e objekteve të natyrës së Çarshisë, por edhe zhvendosen nga vijat e objekteve paraprake të rrënuara, me çka uzurpohet edhe hapësira publike e Çarshisë. Duke ndërtuar objekte jofunksionale infrastrukture nga vet Komuna e Çairit, siç është rasti i të ashtuquajturit “Sheshi Skënderbeu”, pjesa e sipërme e tij, të cilin komuna e ndërtoi me një shumë tepër të lartë nga taksat e qytetarëve dhe e cila pjesë tani është jofunksionale dhe e papërdorshme dhe njëkohësisht ka dëmtuar edhe estetikën e Çarshisë, duke e izoluar atë dhe duke e bërë të padukshme për shkak të lartësisë së tij.

Përveç këtyre aspekteve edhe mirëmbajtja e Çarshisë, Bela numëroi disa mangësi tjera siç janë, ndriçimin publik, largimi i kalldërmës së vjetër, ndërtimi i vitrinave të dyqaneve me materiale jo-përkatëse, mungesa e rrugëve lidhëse me qendrën e qytetit, mungesa e kulturës shqiptare, muzeve etj.

“Atë që nuk e bënë as armiqtë më të mëdhenj të Çarshisë, as tërmeti i vitit 1963, e bëjnë me shumë lehtësi kuadrot e BDI-së përgjegjëse pranë Komunës me interesat e tyre dhe neglizhencën ndaj vlerave të Çarshisë”, shtoi Bela.

Për këtë arsye, Aleanca për Shqiptarët ka bërë një listë me 10 pika, me të cilat u drejtohen organeve kompetente siç janë Qeveria, komunat ku graviton Çarshia, shoqatave të zejtarëve si dhe shoqatave tjera si esnafi etj.