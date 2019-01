Me biznes në diasporë nuk merren vetëm meshkujt shqiptarë, por edhe femrat. Në Bassersdorf afër Cyrihut, ekipi i emisionit Me Diasporën në Lajm.Tv ka takuar zonjën Bardhë Domi me prejardhje nga Gjakova, e cila drejton një biznes të vogël familjar, por mjaft të suksesshëm. Ajo gati 25 vite ka punuar në këtë punëtori për pastrim kimik. Falë displinës dhe përkushtimit që ka treguar gjatë këtyre viteve, ish pronari zviceran i ka dhënë përparësi për të marrë nën drejtim biznesin, mundësi që Bardha e ka shfrytëzuar. Ajo thotë se nuk është e lehtë të drejtosh një biznes në Zvicërr, por megjithatë me angazhim maksimal ia arrin. “Babain tim serbët e arrestuan në Gjakovë kur isha vetëm 15 vjeçare. Që atëherë jamë mësuar të kujdesem për vete dhe për familjen. Gjithçka që kam arritur kam arritur me mund, asgjë askush nuk më ka falur”, thotë zonja Bardha në bisedën për Lajm.Tv.

Ëndërra e saj është që një ditë pasi të pensionohet, jetën ta kalojë në qytetin e vendlindjes Gjakovë, por edhe në Vlorë.