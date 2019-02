Para dy ditësh Presidenti i Kosovës, z. Hashim Thaçi deklaroi se “gjatë luftës dhe pas saj kanë ndodhur abuzime të individëve të caktuar me luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, me emrat e individëve të caktuar, janë shkruar komunikata dhe deklarata edhe nga banhofa jashtë vendit pa dijeninë dhe aprovimin nga Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës , të cilat kanë qenë në kundërshtim me vullnetin dhe vendimet e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Në këtë kontekst ai përmendi komunikatën numër 59, si komunikatë abuzuese që ka lënduar luftëtarin e orëve të para të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në kuptimin moral dhe kombëtar Gani Gecin dhe familja e tij dhe i shprehu ndjesë dhe keqardhje pse kjo gjë nuk është sqaruar deri tani.

Mbrëmë përmes messengerit të Facebookut më thirri Gani Geci. Sipas pohimeve të tij, dikush nga njerëz kompetent i paskan thënë se komunikatën numër 59 e paskam shkruar unë!

Nëse pohimi i tij është i vërtetë atëherë kemi të bëjmë me një praktikë shumë të ulët dhe tejet të ndyrë. Në këtë rast kemi të bëjmë jo vetëm me praktikën e hedhjes së gurit dhe fshehjes së dorës, por edhe drejtimin e gishtit për nxitje konflikti.

Siç i sqarove edhe Gani Gecit, pa marrë parasysh e cilës natyrë ka qenë dhe çfarë përmbajtje ka pasur, asnjë komunikatë nuk është shkruar nga ana ime. Këtë e dinë fare mirë të gjithë ata që kanë shkruar komunikata dhe deklarata politike.

Në bisedë me Ganiun nuk ishte vendi që ta potencoj atë që e kam thënë publikisht që në vitin 2010, me rastin e vdekjes së Ambasadorit të SHBA-ve për Ballkan, Richard Holbrooke. Atëherë sqarove se në selinë e NATO-s në Bruksel u përpilua komunikata përmes të cilës Ushtria Çlirimtare e Kosovës shpallte në mënyrë të njëanshme armëpushim për t’i dhënë mundësi zgjidhjes së Çështjes së Kosovës përmes dialogut.

Atë komunikatë nga Selia e NATO-s ia kam diktuar përmes telefonit anëtarit të Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, z. Kadri Veseli, i cili gjatë asaj dite, me modifikimet e caktuara, e ka bërë publike. Edhe pse z. Veseli, pasi e dëgjoi në tërësi komunikatën, më porositi që ta publikoja unë refuzova për të vetmen arsye se nuk doja që komunikatat dhe deklaratat e UÇK-së të shpërndaheshin nga vendet jashtë Kosovës, për arsye se teknika e identifikimit se prej nga vijnë informatat mund të na nxirrte jo serioz.

Me një fjalë, as edhe në rastet kur më është thënë të shkruaj komunikatë nuk e kam bërë.

Po e përsëris atë që i thash Gani Gecit. Nëse do ta kisha shkruar atë komunikatë dhe nëse do të isha i bindur se ajo komunikatë bazohet në fakte kurrë nuk do të pendohesha dhe kurrë nuk do të kërkoja falje, edhe sikur krejt arsenalin e armatimit të botës ta kishe në duart tua.

Gjithashtu, nëse e kisha shkruar komunikatën numër 59 me të gjithë ato të pavërteta që përmban kjo komunikatë, unë nuk do të prisja 20 vjet për të kërkuar falje. Do ta bëja menjëherë dhe do t’i merrja përgjegjësitë që do të më binin për shpërndarje të dezinformatave që kanë lënduar luftëtarin e orëve të para, Gani Gecin dhe familjen e tij.

Është koha që secili të merr përgjegjësitë edhe për gabimet që janë bërë

Komunikata me numër 59 e lëshuar nga ish – Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, gjatë kohës së luftës në Kosovë ishte me pasoja fatale.

Dy kishin mbetur të vr*rë dhe dy të tjerë ishin të plagosur pas luftës, përshkak të kësaj komunikate të lëshuar në atë kohë nga kreret e Ushtrisë Çlirimtare të Ksoovës.

Kjo komunikatë, e lëshuar kundër Gani Gecit, personit më të afërt të ish presidentin Ibrahim Rugovës, jo që ishte vetëm linçim për të dhe familjen e tij, por ishte edhe kundër institucioneve të Republikës së Kosovës, me president të parë Dr. Ibrahim Rugova.

Çka thuhet në Komunikatën Nr. 59?

Në këtë komunikatë të Shtabit të Përgjithshëm më numër 59 thuhet: “Abedin Rexha u vr* nga kolaboracionisti me damkë Gani Geci, i lindur në Llaushë, i cili edhe më herët e edhe gjatë ofensivës së fundit serbe, është parë i maskuar duke i prirë policisë serbe në masakkrat që u kryen mbi popullin civil të Drenicës”.

Pas kësaj Komunikate të gjithë ushtarët e fshatit Llaushë kishin reaguar dhe thëniet e komunikatës nr. 59 i hedhin poshtë si krejtësisht të pavërteta, tendencioze e qëllimkëqia, duke dalë nga një klan dhe që kanë për qëllim njollosjen e luftëtarëve të devotshëm, siç është Gani Geci që nga fillimi i luftës dhe më parë.

Këtij reagimi i bashkëngjiten, duke e shprehur pezmin e tyre, edhe ushtarët e të gjitha fshatrave përreth, si të atyre në Prekaz, Rezallë e fshatrave të tjera. Ne ushtarët e këtij rrethi e njohim shumë mirë Gani Gecin si ushtar që nga viti 1991, kur policia famëkeqe serbe ia mësyu Prekazit dhe konkretisht familjes së Adem Jasharit. Gjithashtu edhe gjatë viteve në vazhdim e dimë fort mirë veprimtarinë e tij.

“Gjatë të gjitha ofensivave, Gani Geci ka qenë në mesin tonë, ndërsa në atë të fundit ai ndodhej gjatë tërë kohës në Prekaz, dhe këtë e dëshmojnë komandantët Sami Lushtaku, Ilaz Kodra dhe Nuredin Lushtaku. Andaj, thëniet në këtë komunikatë, e çka është edhe më skandaloze, të lëshuar në emër të Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, se “Ganiu i ka pri ofensivës serbe me maskë”, janë një trillim dhe përpjekje për njollosjen e ushtarit tonë më aktiv në luftë kundër okupatorit serb.

Gjithashtu, kjo është një njollosje edhe për tërë fshatin tonë. Këto akuza nuk kanë kurrfarë baz, andaj në këtë reagim bashkëngjitet edhe komanda e fshatit Prekaz”, thuhet në reagimin a tyre menjëherë pas lëshimit të Komunikatës me numër 59.