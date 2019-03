Kreu demokratë, Lulzim Basha deklaroi se Shqipëria ka dy probleme të rënda, një është demokracia dhe tjetra kriminlaiteti.

Në një intervistë të dhënë për emisionin e transmetuar në “Rai Uno”, “Porta a Porta”, të gazetarit Bruno Vespa, Basha akuzoi gjithashtu qeverinë se ka blerë zgjedhjet me paratë e krimit dhe të drogës.

“Shqipëria ka dy probleme të rënda, një me demokracinë dhe një me kriminalitetin. Pesë vite më parë, Shqipëria u bë prodhuesi dhe eksportuesi numër një i kanabisit. Me paratë e kanabisit, u kalua në trafikun e heroinës dhe kokainës. Dhe me milionat e fituara nga trafiqet e drogave të forta u blenë zgjedhjet, u blenë policët, drejtësia, media, pjesë të mëdha të ekonomisë private dhe të aktivitetit ekonomik publik.”

Kreu I PD tha më tej se një gjë të tillë e kanë bërë të ditur edhe mediat ndërkombëtare.

“Dy muaj më parë, media ndërkombëtare publikoi përgjimet zyrtare të drejtësisë shqiptare, ku funksionarë të lartë të Partisë Socialiste, janë përgjuar në bashkëpunim me krerë mafiozë për të blerë vota dhe për të frikësuar opozitën në zgjedhjet e kaluara. Për katër vite, Shqipëria ka pasur ministër të Brendshëm, Saimir Tahirin, që tani ndodhet nën akuzë zyrtare për trafikim ndërkombëtar të drogës shkaktuar nga një hetim i Prokurorisë së antimafias së Katanias. Ndërsa për sa i përket pasuesit të tij, Fatmir Xhafa, drejtësia italiane ka dënuar vëllain e tij me shtatë vite burg si anëtar të një organizate ndërkombëtare të trafikut të drogës.”