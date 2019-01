Parapëlqehet se ata farë “ekspertësh” kosovarë, të ikin nga Shqipëria (sepse kjo ka mjaft kuadro politike dhe diplomatike, edhe për të eksportuar), le kthehen t’i ndihmojnë Kosov֝ës, e cila ka më së shumëti nevojë për kuadro të mirëfillta si politike, ashtu edhe diplomatike, e të mos sorollatën, duke “shitur mend” nëpër Tiranë, që gjoja “veza t’i tregojë pulës” se si duhet bërë politika, diplomacia dhe dejtësia e një shteti me histori dhe me traditë më se 100-vjeçare.

Çfarë i duhen Shqipërisë “gazetarë”, “analistë”, “këshillëtarë” dhe “ministra” nga Kosova, kur ajo të tillë ka për “eksport” ?!

Pse dhe çfarë iu kanë dashur disa gazetarë dhe analist֝ë të Kosovës, ( të cilëve askush nuk ua varë në Kosovë, (sepse “kombëtarisht qenkanë të krimbur”, siç shkruajnë masmediat shqiptare), që kryeministri Edi Rama i paska bërë “këshillëtarë, ministra dhe nënministra” të qeverisë së tij. Ky fenomen i pazakonshëm për qeveritë e derisotme të Shqipërisë (1945-2019), nuk do t’i sjellë asgjë të dobishme dhe të vlefshme politikës kombëtare e as ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë, sepse atafarë këshillëtarësh dhe ministrash po të kishin qenë me vlerë dhe me kredibilitet sigurisht se do të vepronin në Kosovë, e cila 100 herë më shumë se Shqipëria, ka nevojë specialistë të fushave të ndryshme (sidomos në politikë dhe në diplomaci).

Shqipëria nuk ka asnjë nevojë për të “importuar specialistë” (liderë politikë dhe diplomatë) nga Kosova, kur kjo vetë vuan nga “sëmundje” e tillë), sepse ka me qindra e mijëra të tillë si brenda Shqipërisë, ashtu edhe në diasporë (në Evropë dhe në Amerikë).

Derisa kemi dy shtete të pavarura, të cilat as de fakto e a de jure ende nuk janë bashkuar në kuptimin e së drejtës ndërkombëtare e as në kuptimin e së drejtës historike si një komb dhe si një shtet i vetëm, atëherë nuk ekziston kurrfarë nevoje për improvizime dhe për parada politiko-propagandistike (që në prapavijë kanë interesa të ndryshme politike, tregtare, biznesin dhe luftën për pushtet, që të përçahen sa më shumë), që disa kosovarë të emërhoen këshillëtarë, ministra apo zëvendësministra në qeverinë, në kuvendin apo në Presidencën e Reublikës së Shqipërisë.

Përthithja e kuadrove nga Kosova, “dëshmi e mungesës” së kuadrove të mirëfillta në Shqipëri!?

Një politikë e tillë e qeverisë së Shqipërisë, është e gabuar, duke qenë se ka kuadro të afta dhe të specializuara të mjaftueshme dhe të dëshmuara, me eksperiencë dhe me prestigj kombëtar dhe ndërkombëtar si në fushën e politikës, të drejtësisë, të diplomacisë dhe të ekonomisë, të kulturës, të artit etj. Ndaj, këto kuadro vendore, duhet të vihen në veprim, të shfrytëzohen për të mirën e përgjithshme (për zhvillimin dhe për përparimin e gjithëmbarshëm) të Shqipërisë, JO të ofendohen, të diferencohen, të diskriminohen dhe të margjinalizohen si “tepricë teknologjike” (ashtu siç po ngjet në Kosovë, gjatë vietve 2000-2019, në vend të kuadrive të mirëfillta të kualifikuara dhe të dëshmuara profesionale kombëtare dhe atdhetare shqiptare, këto i kanë diferencuar, duke i lënë rrugëve si brenda, ashtu edhe jashtë Kosovës, duke i “zëvendësuar” me bërllog dhe me injorantë sipas çelësit partiak, ideologjik, nepotiost dhe mahallor), duke i “zëvendësuar” me “importin” e kuadrove të paverifikuara dhe të padëshmuara si profesionalisht, ashtu edhe kombëtarisht nga Kosova kinse për t’u treguar armiqve tradicionalë shekullorë serbo-sllavë se ja, kjo është “strategjia e bashkimit” të Shqipërisë me Kosovën!?