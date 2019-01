Në këtë intervistë mega eksplozive me ekspertin e shquar për ekonomi, analistin politik dhe i mbajtur mend si ministër i mëparshëm i financave, Xhevdet Hajredini, flitet për temat dhe proceset më aktuale në Maqedoni. Sipas tij, një nga faktorët kyç për frenimin e reformave dhe përparimit në Maqedoni, është Ali Ahmeti dhe partia e tij BDI. Hajredini, për Drejt dhe CIVIL Media, pa rezerva, drejtpërdrejtë dhe saktë i komenton paralajmërimet për zgjedhjet eventuale të parakoshme parlamentare, për problemet lidhur me Komisionin shtetëror për parandalimin e korrupsionit, bashkëpunimin mes BDI dhe VMRO- DPMNE, si dhe me LSDM, për Marrëveshjen e Prespës, ndikinet dhe interesat e Rusisë dhe Turqisë.

CIVIL Media: Z. Hajredini, ne rregullisht konsultohemi me Ju në lidhje me proceset dhe ngjarjet e rëndësishme në Republikën e Maqedonisë, dhe Ju falënderoj që edhe sot jeni me ne në Civil. Sot dëshirojmë të bëjmë një përmbledhje të disa çështjeve të rëndësishme. Së pari, a mundet Maqedonia të durojë edhe një proces të zgjedhjeve parlamentare të parakohshme? A përgatitet sistemi në mënyrë të duhur, profesional, ligjor, ose zgjedhjet e parakohshme vetë në mënyrë plotësuese do ta tronditin sistemin dhe shoqërinë dhe do të shkaktojnë pasoja siç nuk dëshirojmë ti shohim, posaçërisht në këtë periudhe delikate?

Hajredini: Sipas mendimit tim, ky paralajmërim, se nuk përjashtohet mundësia për shpallje të zgjedhjeve të parakohshme, mendoj se kjo garniturë që është në pushtet nuk mund të bëjë gabim më të madh për Maqedoninë. Nëse pothuajse dy vite pritej që pushteti i ri të fillojë të punojë në drejtim të mënjanimit të të gjitha gjendjeve të trashëguara nga qeveria e kaluar e koalicionit VMRO -DPMNE dhe BDI, mendoj se të gjithë ne që e mbështetëm LSDM dhe Zoran Zaevin, e bënim këtë me shpresë se, megjithatë, nuk do të humbet aq kohë që të fillojnë ndryshimet e reja, radikale në Maqedoni.

Deri para disa ditësh, deri te sjellja e amendamenteve të Kushtetutës, si rezultat nga Marrëveshja e Prespës, të gjithë ishim me një lloj hamendje, duke pritur të kalojë e gjithë ajo, që më në fund të shohim ndryshime të vërteta. Tani, të shkohet në zgjedhje, në vitin në të cilin Evropa pret të zbatohen reformat në gjyqësi dhe në administratën shtetërore, është absurde. Pasi që vetë Qeveria paralajmëron vit ekonomik, për të cilën gjë unë, personalisht, mendoj se është absurde, sepse asnjë vit nuk duhet të shpallet si ekonomik, sepse çdo vit duhet të jetë ekonomik, pavarësisht nga probelemet që i ka shteti, sepse ekonomia është parakusht për ekzistencën e njerëzve… Qeveria ka instrumente, ka segmente në qeveri të cilat nuk janë për zgjidhjen e problemeve tjera, por vetëm të ekonomisë.

E tani, përnjëherësh të përmenden zgjedhje, kjo do të thotë prolongim i reformave. Çfarë reforma do të bëjmë deri në qershor? Duke e ditur se çfarë pret Komisioni evropian tani në reformat. Kjo do të thotë edhe një vit i humbur. Kështu që, mendoj se edhe për mua, edhe për qytetarët, kjo është tronditje, të futemi përsëri në zgjedhje të reja, sikur është e rëndësishme VMRO-DPMNE.

Mendoj se VMRO-DPMNE tani më do të duhet shumë më tepër të merren me veten, më tepër se kurdoherë. Mbaroi puna kryesore për të cilën ata mbaheshin. Ajo përfundimisht mbaroi për ata. Prandaj mendoj se është gabim i madh të futemi në zgjedhje të reja.

CIVIL Media: Si mundet zgjedhje të parakohshme parlamentare të ndikojnë në ekonomi?

Hajredini: Krejtësisht negative! Ne ende nuk kemi masa tjera që janë kusht për jetësimin e ekonomisë. E dimë që e kemi shkallën më të ulët të rritjes ekonomike në rajon. Ende jemi me parashikime 2,5% ose 3% etj… Ndërsa Kosova, për shembull, ka rritje prej 4,5%. Shqipëria, gjithashtu. Serbia gjithashtu. Na mungon vetëm të shkojmë tani në zgjedhje dhe të tregojmë se viti 2019 do të na qenka vit ekonomik. Krejtësisht absurde, për mua kjo është e pakuptimtë.

Më tej, në Maqedoni viti më ekonomik do të jetë ai vit në të cilin do të zbatohen reformat në administratën shtetërore dhe në gjyqësi. Me këto dy reforma thelbësore Maqedonia automatikisht bëhet vend me kushte të plotësuara që të merret me ekonomi.

Ne, tani, në krye me atë Komitet për reforma është Bujar Osmani, i cili hedh andej këndej deklarata se së shpejti do të bëhen të gjitha reformat, ndërsa ai edhe nuk është zgjidhja më e mirë që të jetë në krye të këtyre proceseve në Maqedoni, dhe këtë kryeministri e di shumë mirë. Kjo është kështu sepse edhe vetë Zaevi e ka notuar atë si bartës të verave korruptuese. Tani shkohet deri aty, që është edhe më absurde, sikur nuk ka shqiptarë tjerë, sepse zëvendësi tjetër as që shkon në unë, merr rrogë dhe qëndron në shtëpi, kështu që Bujar Osmanin e caktoi si koordinues për ndërtimin e pjesës së autostradës për Kosovë. Si mund të shpjegohen këto gjëra?

Nëse reformat në gjyqësi dhe administratën shtetërore zbatohen, nuk mundet kuadrot e BDI, bashkëpunëtorët e Nikolla Gruevskit, të mbeten të paprekur.

CIVIL Media: Kohë më parë deklaruat se edhe Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit në vitin 2003, ka pasur buxhet tre herë më të ulët nga ai në vitin 2016. Për vitin 2017 dhe 2018 ende nuk kemi të dhëna të plota. Mirëpo, keni një vërejtje në të cilën vlerësoni se Komisioni për parandalimin e korrupsionit ka pasur zero efekt nga ekzistenca dhe puna e tij. Me siguri se Komisioni i antikorrupsionit është një nga institucionet më të rëndësishme kur flasim për proceset zgjedhore, qofshin ato edhe procese presidenciale ose tjera, ja, edhe nëse nuk mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare, e gjithsesi edhe për segmente tjera në shoqëri dhe në sistem, posaçërisht në luftën kundër korrupsionit. A mundeni pak më tepër të na komentoni se si Ju e shihni rolin e Komisionit për antikorrupsion dhe faktin se pothuajse një vit të tërë ne nuk kishim udhëheqësi, gjegjësisht, anëtarë në këtë institucion?

Hajredini: Unë veç më komentova për alarmin se pa antikorrupsionin, zgjedhjet janë të pamundura, sepse nuk kemi pasur antikorrupsion 8 ose 10 muaj. Pra, Maqedonia nuk ka Komision kundër korrupsionit dhjetë vite! Seriozisht ju them, nuk ka komision! Ne e dimë se çfarë ka punuar ky komision. Nuk ka punuar asgjë! Kanë pasur ndonjë marrëveshje me ndonjë hotel afër selisë që të shkojnë gjatë kohës së punës në fitnes! Pastaj, ajo përfundoi ashtu si filloi, turpshëm!

Përveç se kanë marrë rroga, rritja e buxhetit të komisionit nga viti 2003 është zmadhuar në 565.000 euro. E pra për këtë duhet të përgjigjen. Nuk është vetëm Komisioni përgjegjës për këtë. Përgjegjëse është edhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë e cila u ka lejuar institucioneve të sillen kështu.

Një miku im, në Fejsbuk, intelektual, kur komentova se kjo është plaçkitje e parave të qytetarëve të varfër të Maqedonisë, u lajmërua dhe më tha “ ku ka organe dhe institucione në të cilat nuk ka pasur keqpërdorime?”. Po, me të vërtetë, ka pasur çdo kund. Mirëpo, pikërisht ky institucion ka për detyrë t’i zbulojë dhe t’i përndjekë të gjitha ato organe dhe institucione tjera ku është vjedhur.

CIVIL Media: Mirë pra, rritja e buxhetit të Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, mund të nënkuptohet se edhe shteti, gjegjësisht, Qeveria dhe Kuvendi dëshirojnë me seriozitet të kyçen në luftën kundër korrupsionit. Njëkohësisht, të mos harrojmë se edhe ky komision nuk ishte krejtësisht pasiv gjatë kohës së Gruevskit. Pikërisht ky institucion dha urdhër të përndiqen organizatat joqeveritare që nuk mendonin në mënyrë të njëjtë si regjimi i Gruevskit. Kuptohet, kjo në kuptim ironik të fjalës. Sipas Jush, a mundet Komisioni kundër korrupsionit të rritet në një institucion që me të vërtetë me vendosmëri, përkushtim dhe në mënyrë profesionale do të luftojë kundër korrupsionit në shtet?

Hajredini: Për fat të keq, nuk mundet. Sepse këto ditë lexoj se në tentimet të formohet dhe emërohet komisioni i ri, ka pasur propozime tejet të kuptimta të ketë tre ose pesë anëtarë, të cilët do të jenë efikasë, dhe jashtë çdo ndikimi partiak, por për shkak të rezistencës së BDI, nuk e kanë arritur qëllimin.

Partitë përsëri do të japin, edhe atë jo pesë, por shtatë anëtarë, që Ali Ahmeti të mundet t’i strehojë kuadrot e tij pa kualifikime, që më tek ata të munden të punojnë sipas qëllimeve të kryetarit të BDI. Dhe tani dëgjoj se kjo kështu do të kalojë në Kuvend. Pra, ende nuk është krijuar klimë dhe gatishmëri në Maqedoni, dhe jo rastësisht, për shkak të rezistencës ndaj reformave që tani do të paraqiten te BDI.

BDI nuk do të lejojë as reforma të sistemit zgjedhor, as të administratës zgjedhore, as në gjyqësi, sepse nëse ata nuk do të munden t’i zgjedhin kuadrot që do të përcaktohen nëpër institucione, në gjyqësi etj, ata nuk do të kenë fare vota te Shqiptarët, sepse qeveritë e Gruevskit dhe Zaevit i mundësojnë BDIsë t’ia paguajnë votuesit nga buxheti, duke u dërguar mijëra njerëzve para nëpër shtëpia. E pastaj do të lëvdohen, siç lëvdohet tani Bujar Osmani, se, nëse shkojnë në zgjedhje, mund ta dyfishojnë rezultatin.

CIVIL Media: A munden ta dyfishojnë rezultatin?

Hajredini: Nëse Zoran Zaevi sillet njësoj si në zgjedhjet lokale, me para të shtetit të vazhdojë t’i paguajë votuesit e tyre, gjë që paraqet fenomen, i panjohur në botë, atëherë, munden.

Do thotë, keni kujdes, fenomen! Ndërsa Bujar Osmani del dhe flet për standarde evropiane në administratën shtetërore. Çfarë është ai standard evropian, t’u paguash para njerëzve të cilët me vite, fare nuk janë paraqitur në punë? Kjo qenka standard evropian?

Lista e Sekretariatit për zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit vazhdon edhe më tej. Ky është korrupsion politik! Le të del kryeministri dhe le të përgjigjet në pyetjen – sipas cilit ligj paguhen ato para nga buxheti?

CIVIL Media: Ku do të kishin pasur mundësi të drejtohen votuesit shqiptarë në Republikën e Maqedonisë, ta shprehin vullnetin politik? Si të artikulohen pritjet politike?

Hajredini: Tani për tani, me partnerë koalicionues të BDI, si VMRO-DPMNE, e për fat të keq edhe LSDM, është pothuajse e pamundur të dilet nga kjo situatë.

CIVIL Media: Mirëpo, Ju thoni, nga arsye të qarta, se nuk duhet të ketë zgjedhje. Kjo njëkohësisht është në pajtim me frikën e BDI nga zgjedhjet,, pavarësisht nga ajo se çfarë mund të flet BDI për parashikimin dhe se si ata do të dalin nga ato zgjedhje. Ajo që Ju i argumentoni qëndrimet e Juaja, gjithashtu kundër zgjedhjeve, atyre u shkon në favor. Çfarë mundet të bëhet që të mund të anashkalohen gjendjet për të cilat flisni, siç është korrupsioni politik, standardet e ulëta në aspektin e administratës, shpenzimet buxhetore, etj? Çfarë mund të bëhet? A nuk është më mirë të organizohen zgjedhje të parakohshme?

Hajredini: Tani shihni se çfarë është qëllimi. Do të përsëritet gjendja nga 2014 dhe 2016. Ata tani dëshirojnë zgjedhje, por BDI do të thotë – pa ndryshime në Kodin Zgjedhor, sipas modelit të Marrëveshjes së Përzhinës. Do të thotë, nëse nga BDI nuk arrijnë t’i parandalojnë zgjedhjet, ata do të rezistojnë për cilin do ndryshim në sistemin zgjedhor, sepse ky ju konvenon që përsëri t’i fitojnë ata dhjetë deputetë.

CIVIL Media: Me siguri se sistemi zgjedhor nuk mund të ndryshojë vetëm disa muaj para zgjedhjeve…

Hajredini: Pra, vetëm kjo arsye është e mjaftueshme të kos mbahen zgjedhje të parakohshme parlamentare. Që të mundet të ndërtohet sistem i ri. Sistem i listave të hapura, etj… Nuk mundet të lejohet që Ali Ahmeti ta merr të drejtën për kandidatë për deputetë, t’i quajë njerëzit (e citoj) se “ nuk mund të punoj në as si muratorë”.

Mendimet e Komisionit të Venedikut, edhe ai i Pribe, janë se “bombat” duhet të publikohen, madje edhe ato privatet nëse preket interesi publik. Ky ishte drejtimi për dalje të Maqedonisë nga kriza. Në atë rast do të ishin të pastruara dhe do të shkoni nëpër burgje të gjithë ata që për dhjetë vite me radhë e sjellin Maqedoninë në këtë gjendje. Kjo do të shërbente si shembull për politikanët tjerë. Ne shohim se nëse amnistohen të gjitha ato vepra, BDI përsëri do të rezistojë ashpër rreth transformimit eventual të Prokurorisë Speciale Publike.

Kjo është ajo që e kërkon Evropa. Ndërkaq, duket qartë se as Zaevi, as LSDM nuk kanë fuqi ta zbatojnë këtë, që Maqedonia më në fund të pastrohet nga mbeturinat dhe fëlliqësirat të cilat i shohim me vite në këtë shtet.

Të gjitha projektet për të cilat janë përgjegjës kuadrot e BDI, dhe nëse doni do tÇua numëroj, nuk janë të kryera. Pesë vite zgjat rikonstruimi i teatrit në Bit Pazar. Pesë vite! Dhjetë anekse! Tani filloi rikonstruimi i teatrit në Tetovë, e veç më janë shpenzuar 13 milionë. Tani, këtë kuadër, Zaevi e bën koordinator për një projekt tjetër i cili do të kushtojë 110 milionë euro, e kjo është autostrada. E po atje ka të milet me vite! Këto janë problemet reale për të cilat Zaevi duhet të mendojë seriozisht. E jo t’i japë 200. 000 euro Teuta Arifit para zgjedhjeve lokale që ta dislokojë deponinë për një kilometër. Dhe e gjithë kjo nga paratë tona! Pse jep para zgjedhjeve? Që ajo t’i fitojë zgjedhjet. Shtatëmbëdhjetë vite zgjati ndërtimi i ujësjellësit në Tetovë. 17 vite! Shtatëmbëdhjetë vite nuk zbatohet Marrëveshja e Ohrit! Dhe pastaj thonë ne jemi për integrim në BE dhe NATO.

CIVIL Media: A do të thotë kjo se në fakt vlerësoni se BDI punon për interesat e VMRO-DPMNE, dhe jo për interesin e përgjithshëm?

Hajredini: E para, ata pas aq vitesh, u mishëruan me VMRO – DPMNE. Pastaj, kishte kohë kur shpresonim se edhe në BDI do të vjen deri te diferencimi, se ata që janë ngujuar thellë në bashkëpunimin me Gruevskin, do të pastrohen, sepse edhe atje ka njerëz që e shohin punën e vet. Mirëpo, kreu, bashkë me Ali Ahmetin janë pengje të politikave të tyre. Ju e dini, unë këtë e kam shkruar kohë më parë, qysh në negociatat e Përzhinës, personalisht Van Haute shkroi se BDI punon nën presion të VMRO-DPMNE. Kam pasur rastin të bisedoj me atë se për çfarë presioni bëhet fjalë. Thotë “ më mbështeste kohë të gjatë, pastaj Gruevski kërkoi pauzë të konsultohet me Ali Ahmetin, dhe kur u kthye, e ndryshoi qëndrimin”.

CIVIL Media: Më në fund, pjesa maqedonase e Marrëveshjes së Prespës u rrumbullakësua dhe u plotësua me votimin në Kuvend. Çfarë perspektiva i parashikoni Marrëveshjes së Prespës? A do të ratifikohet nga ana greke dhe çfarë do të thotë për Maqedoninë Marrëveshja e Prespës dhe tejkalimi i kontestit me Greqinë?

Hajredini: Ne që mbajmë mend më gjatë, dhe analizojmë gjatë 30 viteve të kaluara, Maqedonia dhe populli maqedonas, në historinë e vet deri tani, sukses maksimal ka qenë statusi i njësisë federal në Jugosllavinë e atëhershme. Shtet i pavarur, sovran, nuk ka qenë në histori, nëse përjashtohen dërdëllitjet e Gruevskit se kemi qenë të pavarur para 2000 e më tepër vite.

Ky është kushti i parë që, megjithatë, populli maqedonas dhe qytetarët të konstituojnë një shtet të pavarur dhe sovran, anëtar të bashkimit ndërkombëtar. Deri te kjo marrëveshje, nuk ishte e sigurt nëse kjo do të ndodh. Me arritjen e Marrëveshjes, mendoj se nuk ka fuqi e cila do të mundet të na ndalojë. Për fat, Maqedonisë dhe qytetarëve të Maqedonisë është se kjo harmonizua me interesat strategjike të fuqive të mëdha. Dhe unë sinqerisht shpresoj se nuk do të paraqiten pengesa tjera.

Është e qartë se edhe në Greqi do të kalojë procedura e ratifikimit të Marrëveshjes së Prespës.

CIVIL Media: Si i konsideroni kushtet që i kërkoi Bilall Kasami dhe pjesa e tij e partisë Besa, në momentet e fundit, i interpretoni si aktivitet të përditshëm i rëndomtë politik, ose ka ndonjë kontekst më të gjerë dhe ndryshe?

Hajredini: Nuk ka kontekst më të gjerë, nuk ka ndonjë kontekst. Vetëm do t’u përkujtot. Dy partitë që u formuan para dy vitesh, kur dolën, Besa doli me një qëllim programor – ridefinimin e Maqedonisë. Ky ridefinim ishte i pa definuar. Ata fare nuk treguan se për çfarë ridefinimi bëhet fjalë. Aleanca për Shqiptarët e Selës, doli me qëndrim për federalizim. Kam pasur rastin të bisedoj me njerëzit e tyre atë kohë, duke u thënë se nuk duhet të kenë qëllime abstrakte, sepse ato nuk çojnë askund.

Këto dy parti jo vetëm se nuk vepruan asgjë në atë kuptim, por këtë edhe nuk e përmendën më, por presin rend te Zaevi për një ose gjysmë ministër në Qeveri. Nuk përmendin më as ridefinim, as federalizim, por, nga dy subjekte, u krijuan katër.

Të jemi të sinqertë, Kasami asnjëherë nuk tha se do t’i bllokojë amandamentet, por kërkesat. Dhe në fund erdhi puna që fare mos të preken amandamentet, me përjashtim të ndonjë fjale me propozim të Aleancës, dhe u arrit një farë qëllimi.

Këtu pritet që Zaevi të taktizojë. T’u jep diçka, me fjalë, me ndonjë ligj ose ashtu diçka. Kështu që, unë nuk pash, as që kishte ndonjë qëllim më të thellë. Kasami ishte i hidhëruar sepse Zaevi u përcaktua për krahun tjetër. E kjo ishte ashtu nga arsye pragmatike. Ata kanë tre deputetë, ndërsa Kasami, dy. Këtu përfundoi e gjithë puna, kështu edhe mbaroi në fund.

CIVIL Media: Në fund, a mendoni se struktura dhe qarqe të caktuara politike në Republikën e Maqedonisë punojnë në bashkëpunim, ose në interesin e Rusëve dhe agjenturave ruse? Në këtë kuptim, a mund ta konsiderojmë këtë segment te ata vetëm ata të cilët qartë dhe me deklarim janë në anën e interesave ruse, siç është “E Majta” ose “Maqedonia e Vetme” ( Edinstvena Makedonija), dhe me siguri edhe Mickoski dhe pjesa e tij e VMRO -DPMNE duket se pothuajse në mënyrë të hapur i mbështesin ato interesa? Mos ndoshta është më e madhe lista e partive politike dhe e politikanëve dhe a munden edhe ata të gjenden në sferën e partive dhe subjekteve politike shqiptare?

Hajredini: Rusia, nëse me këto punë të imëta spiunazhi arrin që këtu të bëjë diçka, ajo është që Maqedoninë ta lidhë me filozofinë e Serbisë, të mos hyjë në NATO. Por ajo nuk angazhohet aq shumë. Puna është se nëse arrijnë të bëjnë diçka shërbimet kundërzbuluese, mirë, nëse jo, asgjë, le të vazhdojnë. Nuk është kjo gjëja për të cilën shkruante Mirka Velinovska se Maqedonia është fitorja e parë e Rusisë mbi Amerikën.

Këto ishin, dhe ende janë vetëm imagjinata. Shpenzojnë gjë para, ndërsa Rusia për këtë ka para sa të duash. Edhe Llavrovi, edhe Putini publikisht u deklaruan se kontesti me emrin do të jetë ashtu si do të jetë marrëveshja. U deklaruan se janë kundër anëtarësimit të Maqedonisë në NATO, por vetëm kaq! Hapa tjera të mëdha, të marrin për Maqedoninë, nuk vjen parasysh. Sepse, Rusia me Amerikën ka bërë tregti për probleme tjera, më të mëdha, dhe jo për Maqedoninë, sepse nuk ka rëndësi. Maqedonia gjeografikisht është brenda në NATO. Greqia, Turqia, Bullgaria, Rumania, Moldavia, të gjitha janë aty, edhe për Maqedoninë nuk ndryshon shumë.

Populli shqiptar në përgjithësi nuk mund të jetë për Rusinë. Ata edhe sipas historisë, edhe kulturës, janë të orientuar nga perëndimi.

CIVIL Media: A ka mundësi t’u pyes për ndikimin Turk, gjegjësisht, interesat turke? Interesat e Turqisë së Erdoganit në Maqedoni?

Hajredini: Mendoj se sjellja e Turqisë në drejtim të Maqedonisë është e lidhur me marrëdh[niet e Turqisë me Greqinë. Ajo e favorizon Maqedoninë.

Te faktori Shqiptar është ndryshe. Sepse Turqia është anëtare në NATO, vend i fuqishëm, ne na lidh edhe fakti se shumica jemi popullsi myslimane dhe mbështetja e Turqisë në momente të caktuara, na nevojitet. Në vitin 1997, kur kishte krizë në Shqipëri, kur kishte gjasa që pjesë të Shqipërisë Jugore të ndahen dhe t’i bashkohen Greqisë, kryeministrja e Turqisë, Tansu Çiler, publikisht i tha Greqisë “ nëse vetëm një inç nga Shqipëria vihet në pyetje, të shkuan ishujt në Detin Egje”.

Kështu që, nëse eventualisht arrihet në momente të tilla sensitive, Turqia është në anën e Shqiptarëve në tërësi, dhe në anën e Shqipërisë. Edhe Kosovën e mbështet ashpër, edhe pse kultivon marrëdhënie të mira me Serbinë.