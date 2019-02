Ne zgjedhje presedenciale BDI ja me reprezentet e saj nuk ka takat as ti afrohet ndonje numrit te mir. Ne keso kushtesh ajo vetem mund te perkrah ndonje parti nga blloku maqedonas. KETO DY OPCIONE I KA TE MUNDSHME. Heren e kaluar perkrahu VMRO me finta dhe fshehurazi. Ket herë, duke mashtruar LSDM-në, me finta të vjetruara don ta përkrah përsëri VMRO-në albanofobe…. Tung e ke BDI/Besim Nebiu

Loading...