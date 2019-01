Ministri i Jashtëm i Rumanisë, Teodor Melescanu, është shprehur në Komitetin me Jashtë PE-së, se çështja e zgjerimit të BE-së, nuk përkon me prioritetet kyçe të presidencës Rumune. Kritika e Eduard Kukan: Zgjerimi i Ballkanit është thelbësor

Erjon Dervishi

Një vend ballkanik që kryeson Presidencën e BE-së, nuka prioritet integrimin e rajonit në BE. Ky eshtë paradoksi rumun, i kritikuar edhe nga eurodeputetët në Komitetin e Marrëdhënieve me Jashtë të Parlamentit Evropian. Ditën e djeshme, eurodeputetët pritën në një takim Ministrin e Jashtëm të Rumanisë, Teodor Melescanu. Ai ishte i ftuar për të folur mbi prioritetet e Presidencës Rumune të Bashkimit Evropian. Për një periudhë 6-mujore, Rumania do të jetë kryesuese e Presidencës së Këshillit të Bashkimit Evropian. Melescanu duke folur për prioritetet nuk u mor zgjerimin e Bashkimit Evropian, që duket se do të ketë një rol periferik. Ajo që e shqetëson më shumë Rumaninë, është ekonomia, Brexit, marrëdhëniet me vendet periferike dhe ato Juglindore, si dhe problemi i Turqisë. Kjo e fundit është kritikuar shumë për shkeljen e të drejtave të njeriut dhe burgosjen e gazetarëve.

Presidenca Rumune dhe sfidat e saj

Gjatë fjalës së tij Ministri i Jashtëm tha: Është një kënaqësi të jem këtu. Përfaqësoj shumicën e Parlamentit Rumun për aleancën liberal-demokrate. Do të jap një vizion për presidencën e Rumanisë. Është një privilegj për mua të jem këtu, jam shumë i impresionuar nga Komisioni dhe Parlamenti Evropian. Kjo është diferenca. BE ka një premtim për sigurinë dhe ekonominë. Ne kemi zgjedhur të jemi të bashkuar. Rumania ka vendosur përgjegjësitë e saj në krye të agjendës. Bashkimi Evropian është në një fazë kruciale. Brexit, lëvizjet strategjike, tregtia e lirë dhe zhvillimi ndërkombëtar, të gjithë sfidat tregojnë se si do të evoluojnë gjërat. Presidenca reflekton, jo vetëm ambiciet, por edhe vizionin e vazhdueshëm të sfidave të brendshme. Ne e konsiderojmë kohezionin të jetë i lartë mes vendeve dhe rajoneve të BE-së. Për këtë arsye slogani është bashkimi. Sfidë për ne mbeten konvergjencat, siguria, më shumë vlera të përbashkëta dhe të ardhura më të mëdha, i rëndësishëm është edhe koordinimi i institucioneve. Qytetarët tanë duhet të jenë të parët, duke implementuar të gjitha gjërat dhe afërsinë për të ecur përpara. Jemi në një moment elektoral, që kërkon sfida dhe informim për qytetarët. Prioritetet tona janë: Politika, ekonomia dhe strategjia me vendet fqinjë, fuqizimi i shtetit të së drejtës, bashkëpunimi rajonal dhe afërsia me sigurinë dhe mbrojtjen. Aksionet dhe shërbimet e jashtme duhet të fuqizohen. Implementimi i strategjisë globale, kërkon arritje të madhe. Si pjesë e një identiteti Evropian duhet të jetë edhe çështja e mbrojtjes së përbashkët. Rumania do të mbështesë dhe politikat e zhvillimit dhe kërkimit. Këtë herë progresi nuk duhet të jetë në fushën civile, por edhe bashkëpunimi më i madh i emergjencave. Marrëdhëniet e fuqishme transatlantike duhet të jenë solide. Fuqizimi i shoqërisë civile është një element thelbësor për demokracinë. Ky do të jetë edhe një test për Bashkimin Evropian. Prioriteti ynë konsiston edhe në çështjen e veprimit të jashtëm. Në ketë frymë, duhet që në Qershor të këtij viti, të implementojmë një strategji të re. Të arrijmë rezultate konkrete, të cilat janë edhe të prekshme. Ballkani Perëndimor duhet të përfitojë nga vëmendja e Bashkimit Evropian. Realiteti rajonal është i brishtë. Kjo reflekton edhe prioritetet për Evropën Juglindore”.

Reagimet e euro-deputetëve

Cristian Preda, euro-deputet Romun

Dua të theksoj se: Prioritet për Rumaninë duhet të jetë edhe Kina, deklaratat e fundit të Presidenti Kinez për bashkimin e Kinës me Tajvanin, edhe nëpërmjet forcës. Cili është pozicioni juaj për të? 2. Qeveria ka përsëritur qëndrimin për ambasadën e Rumanisë në Jeruzalem. Pra, do të ndryshoni pozicionin e Rumanisë në raport me Bashkimin Evropian. 3. Rumania ka një pozicion të kundërt për Moldavinë. Pozicioni juaj në lidhje me këtë çështje? Për mendimin tim këto janë probleme që presidenca e Rumanisë duhet të jetë e përgatitur.

Charles Tonnik, (Raportues për Malin e Zi në Parlamentin Evropian)

Zgjerimi i Ballkanit është një çështje tepër kruciale. Unë kam disa vite që merrem me çështjen e zgjerimit dhe mendoj se një prioritet i Presidencës Rumune, duhet të jetë edhe çështja e zgjerimit. E mirëpres multilateralizmin. Çfarë mendoni për Maqedoninë, Malin e zi, Serbinë, Ukrainën, marrëveshjen e Minskut. Si dhe Brexit. Si qëndron roli i Ballkanit Perëndimor në këtë mes? Unë mendoj se këto duhet të jenë probleme, me të cilat Presidenca Rumune duhet të përballet herët apo vonë.

Rebeka Hamas, eurodeputet e grupimit të PPE

Korrupsioni tek vendet kandidate për anëtar të BE-së është tepër i madh. Në duhet të mendojmë shumë përpara se të marrim në konsideratë çështjen e zgjerimit. Por jo vetëm vendet e Ballkanit Perëndimor. Ukraina për shembull. Në Rumani po ashtu korrupsioni është i lartë. Për të mos folur pastaj për Turqinë.

Eduard Kukan, eurodeputet, grupimi PPE

Unë dua të ndalem tek çështja e zgjerimit të Ballkanit Perëndimor. Po flasim dhe ato nuk janë në prioritet tuaja. Presidenca Bullgare ishte tepër ambicioze për këtë rajon, edhe Austria bëri ekspertiza për këtë rajon. Por ju duhet të gjeni diçka të mirë. Më vjen keq që e them, sepse ka një mundësi të artë për këtë rajon. Por ka vende që janë skeptike për Ballkanin. Ti ke vendosur kushte për këto vende dhe po flisni në një mënyrë të frikshme sepse po humbisni besimin tek ata. Ju i thoni të plotësoni kushtet, por ata i kanë plotësuar. Jemi në mbikëqyrje të situatës se çfarë duhet të bëjnë ata, pra të lutem na surprizoni me politikën tuaj.

Melescanu: Për Ballkanin mund të bëjmë vetëm një ministerial

Në pjesën e dytë të debatit, ministri i Jashtëm i Rumanisë, iu përgjigj pyetjeve të eurodeputetëve, duke u përqendruar tek sfidat, të cilat ai i mendonte më të rëndësishme. Gjatë fjalës së tij ai tha: “Unë do të përgjigjem brenda 15 minutash. Dua të them se pozicioni ynë për Moldavinë është mbështetja për të në Bashkimin Evropian. Ne nuk kemi asnjë marrëdhënie me asnjë personalitet në Moldavi. Po punojmë në nivel isntitutcionesh. Shumica po i përkushtohen bashkëpunimit të brendshëm me Moldavinë. Kam qenë një rajon afër Moldavisë dhe diskutova me kryeministrin dhe ministrin e jashtëm. Ne kemi vendosur një vijë të kuqe, që zgjedhjet duhet të jenë të lira dhe të ndershme, ja pse kontributi ynë është që këtë vijë të kuqe të mos e kalojë njeri. Bashkimi i Tajvanit, me forcë, do të ketë vend në samitin e janarit të viti 2021, në Bukuresht, në takimin e Ministrave të Jashtëm. Pra, një pozicion që duhet ë jetë nga të gjitha vendet e tjera. Lëvizja e ambasadës në Jeruzalem nuk është një çështje. Por, kjo lëvizje është bërë nga Trump. Ajo ishte një lëvizje e analizuar dhe e studiuar. Pra, është me baza të ligjshme. Por, akoma nuk ka pasur një vendim final për lëvizjen e ambasadës sonë në Jeruzalem. Para zgjedhjeve nuk duhet të mbështesim njërën apo tjetrën anë. Bashkëpunimi me Singaporin është i mirë, por do kohën e vet, ne mbështesim edukimin e të rinjve në këtë vend. Organizojmë evente në Bukuresht për të sjelle të rinj nga vendet e Azisë. Besojmë se Rumania mund të kontribuojë në sistemin e multilateralizmit. Për Brexit ka një vendim zyrtar të parlamentit. Këshilli e ka mbështetur ketë vendim. Nëse Britania e Madhe do ta shtyjë periudhën e largimit dhe të sjellë amendament të draftit, ajo që ne mund të bëjmë është të krijojmë mjete të përshtatshme për Brexit dhe të shprehin mendimin e tyre për këtë konsensus. Dua të them se Britania e Madhe ka marrë një vendim të vështire dhe më vjen keq për këtë. Kjo vlen për të gjitha çështjet ku Anglia ka rol të rëndësishëm. Ajo prek mbrojtjen, kulturën, zhvillimin, inovacionin, ekonominë. Ne do të duhet të gjejmë një konsensus. Ne kemi një pikë vështrim ndryshe për vendet kandidate. Duhen vlerësuar përpjekjet për të implementuar politikat më të rëndësishme për Bashkimin Evropian. Kjo vlen edhe për Turqinë. Kjo është zgjidhja jonë. Marrëdhëniet tona me për këtë çështje janë të rëndësishme për Rumaninë. Në lidhje me zgjerimin me vendet e Ballkanit Perëndimor, unë nuk mund t’ju surprizoj ju Z. Kukan. Sepse do të organizojmë në nivel ministror një diskutim për Ballkanin, për zgjerimin. Do të hapim letrat në tavolinë. Do të jetë prezent edhe David Mcallaister. Kjo është ajo që mund të bëjmë. Por shpresoj që rezultatet mund të jenë surprizuese për ne, ose për ju. Në lidhje me Turqinë, mund të them se ajo ka problemet e saj të brendshme dhe të jashtme. Marrëdhëniet me Hungarinë janë ekselente. Jemi akoma duke u rritur me të. Ka një marrëdhënie të mirë ekonomike dhe solidariteti. Ka opinione të ndryshme, por edhe varet se si do të mund ta perceptojmë. E gjitha varet nga kohezioni dhe çështja Shengen, sepse është një kriter politik. Në lidhje me migracionin e parregullt, mund të them se, presioni i migracionit është i madh nga Jugu i Bashkimit Evropian. Rregullat e legjislacionit të pastrimit të parave, të cilat prekin shumë vende kandidate, janë analizuar nga Bashkimi Evropian, në këtë mënyrë ne do të përqendrohemi vetëm në thellimin e tyre.