Pas vitit të udhëheqësisë së guximshme pasojnë vendime të vështira strategjike. Kompromiset në marrëveshjen e Prespës nuk janë të lehta, por kjo është mundësi historike për të ardhmen më të begattë , kështu ka deklaruar ambasadori Xhes Bejli në intervistën e Vitit të Ri për Zërin e Amerikës, transmeton Portalb.mk.

“Kur mendoj për vitin e kaluar, në të cilin kanë ndodhur shumë ngjarje historike, gjithçka i përket udhëheqësisë së guximshme. Qytetarët e Maqedonisë dëshirojnë anëtarësim në NATO dhe BE. Kryeministrat Zaev dhe Cipras dhe ministrat e Punëve të Jashtme kanë punuar në çështje të vështira që të vijnë deri te Marrëveshja e Prespës, e cila do t’i heq pengesat për anëtarësim. Ata treguan guxim të lartë, durim, vendosmëri dhe përkushtim në zgjidhjen e kontestit shumëvjeçar. Ne gjithashtu kemi parë udhëheqësi të guximshme edhe në Kuvend, kur deputetët votuan që të fillojë procesi për ndryshimet kushtetuese, duke i hedhur në anë interesat partiake, në gjurmim të së ardhmes më të ndritshme për Maqedoninë dhe qytetarët e saj. Kombet e Bashkuara e përkrahin Maqedoninë dhe atë që qytetarët dhe liderët do të vendosin se është më mirë për vendin. Ne e dimë se kompromiset në Marrëveshjen e Prespës nuk janë të lehta, por kjo me të vërtetë është mundësi historike për Maqedoninë dhe rajonin, mundësi që do të sjellë të ardhme më të sigurt dhe më të begattë”, tha Bejli.