Bes Kallaku uron gratë e jetës për festën e 8 Marsit, nanën, gjyshen, gruan dhe motrën e tij.

“Grate e jetes. Mami Shpresa, me lindi, me dha jete. Ija ime me rriti, me kripe per jeten. Xhensila ime me shtoi jeten, dhe bashke i dhame jete jetes. Bekimet e mia. Me fat jam. Ju dua. (Edhe Ana, motra ime, te dua shum, nuk gjeta foto, sepse kisha dal shum keq vete aty haahahah)”, janë fjalët e Besit krahas imazhit të publikuar në Instagram, shkruan lajmi.net.

Besi e ka treguar vazhdimisht se është mjaft i afërt me familjen e tij e posaqërisht me gjyshen, Ijen.