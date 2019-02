Çmimet e naftës shënuan rënie mëngjesin e ditës së sotme në tregjet botërore.

Kështu, që treguesit referencë për naftën e papërpunuar europiane, Brent, ranë me 28 cent dhe u tregtuan me 61.93 dollarë amerikanë për fuçi. Kontratat e së ardhmes u rritën me 23 cent dhe u tregtuan me 61.77 dollarë amerikanë për fuçi.

Treguesit referencë për naftën e papërpunuar amerikane, WTI, ranë me 9 cent dhe u tregtuan me 54.14 dollarë amerikanë për fuçi. Kontratat e së ardhmes u tregtuan me 54.23 dollarë amerikanë për fuçi.

Indeksi i çmimit të arit avancoi me 0.2 për qind dhe u tregtua me 1,322.70 dollarë amerikanë për fuçi, njëkohësisht edhe niveli i tij më i lartë në më shumë se nëntë muajt e fundit.