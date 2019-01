Kompania kosovare “Meka Halal Food” ka ndarë edhe rrogën e 14-të për punëtorët e saj.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë drejtori i kompanisë, Burim Piraj.

Më poshtë shkrimi i plotë:

Ashtu siç ishin planifikimet ka dashur i Madhi Zot që të bëhet dhe realizimi!

Sot është një ditë shumë e madhe për ne dhe njëkohësisht kënaqësi e veçantë të bëhet ekzekutimi i pagës së 14’të.

Gjithashtu sot morëm vendim që në të gjithë sektorët e kompanisë sonë paga minimale nga 1 Shkurti i vitit 2019 të jetë 300 EURO me të gjithë kontributet të paguara nga kompania!

Një falënderim të veçantë për konsumatorët dhe bashkëpunëtorët tanë!

Ka vetëm një Zot! Ai është Allahu!

Çdo gjë nuk blihet me para!

As nuk krahasohet me asgjë!

Për ata që kanë dije dhe i ka begatua Zoti me edukatë!, ka shkruar Piraj në Facebook.

