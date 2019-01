Reshje të borës ka sot në mbarë vendin. Vetëm juglindja është përfshirë edhe me të reshura të shiut dhe borës. Temperatura e ditës do të jetë në vijë pozitive dhe do të sillet prej zero deri në pesë gradë.

Mbulesë të dëborës prej 76 ka në Kodër të Diellit, 60 në Mavrovë, 41 në Lazaropole, 30 në Krushevë, 24 në Pozharan, 8 në Tetovë, 5 në Manastir, Pretor dhe 2 në Shkup -Petrovec.

Reshjet kanë filluar prej mbrëmë, ndërsa sot zona jonë do jetë ndikimin e valës së re të të ftohtit, me kushte për shi ndërsa në pjesët juglindore, madje me shi dhe borë.

Në Shkup do të jetë mot me vranësira dhe reshje të dëborës. Temperatura maksimale do të arrijë deri në 1 gradë Celsius.

Nesër në pjesët lindore do të ketë reshje lokale të borës, ndërsa në pjesët juglindore edhe reshje të shiut. Të dielën do të jetë kryesisht me diell dhe me temperatura të ulëta gjatë mëngjesit.