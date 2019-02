Bota e futbollit i jep lamtumirën e fundit Emiliano Salës. I përkiste pikërisht sulmuesit argjentinas trupi i pajetë i gjetur nën rrënojat e avionit “Piper Malibu” i mbytur në kanalin e La Manshit. 28-vjeçari i cili po udhëtonte nga Nantes në Cardiff për të nisur aventurën e tij në Premier League me skuadrën uellsiane, nuk i mbijetoi dot aksidentit të rëndë ajror duke u ndarë nga jeta në një moshë fare të re. Drama e Emiliano Salës ka prekur të gjithë botën e futbollit dhe kanë qenë të shumë ata që janë solidarizuar me tragjedinë e sulmuesit argjentinas. Nga Barcelona, te Milani, Interi, klubi i tij më i ri Cardiff City por edhe lojtarë të njohur si Sergio Aguero, Mesut Ozil, Michy Batshuayi kanë shprehur mesazhet e tyre ngushëlluese në rrjetet sociale duke i dhënë lamtumirën e fundit Emiliano Salës. Megjithatë mesazhi më i bukur dhe më prekës ka qenë padiskutim ai motrës së futbollistit Romina Sala e cila në Instagram shkruan: “Shpirti jot do të shëndrrisë gjithmonë në shpirtin tim, duke më ndriçuar gjatë kohës që do të ekzistoj. Të dua”.

