Gazetari Zoran Bozhinovski i ka dërguar një letër kryeministrit Zoran Zaev, në të shkruan:

“Zoki përshëndetje për ju, një informacion për EVN-në, të gjitha mjetet e reja që janë të vendosur në Republikën e Maqedonisë, nëpër shtëpia, banesa, lokale, fabrika industriale, objekte, e keqja më e madhe është se të gjitha mjetet nuk janë të vendosura në funksionim të barabartë nga ministria e ekonomisë, këto mjete nuk janë mirë të kyçura… ato harxhojnë 50% më shumë se sa duhet nga rryma që e shfrytëzojnë popullata dhe firmat industriale ok, për ta verifikuar merre një mjet nga Gjermania dhe vendose në shtepin tuaj dhe shkruaj EVN- sa harxhon ajo atë të Gjermnisë mund ta kyçe çdo njeri nuk është ilegale që ta vërtetosh se sa harxhon EVN-ja do të bindesh që në shtëpinë tënde do të kesh ne fund të mujit kur do të vijë pagesa do ta shikosh çmimin real ok, njerëz të ligë janë VMRO-ja dhe BDI-ja që e kan lejuar EVN-në, përpiqu dhe puno për këtë çështje” shkruan në letrën e tij Bozinovski.