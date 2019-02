Zv/kryeministri i Maqedonisë, Bujar Osmani ka porositur klasën politike kosovare të jetë e guximshme dhe të sjell vendime të rëndësishme për rrumbullaksimin e shtetformësisë së Kosovës, shkruan gazeta Lajm. Këtë porosia ai e ka dërguar nga manifestimi i organizuar në Shkup me rastin e 11 vjetorit të pavarësisë së Kosovës.

“Pres që elita politike kosovare të merr guximin dhe të merr vendime të rëndësishme për rrumbullaksimin e shtetëformësisë. Mendoj që Kosova duhet të adaptohet me sfidat e reja me të cilat po ballfaqohet edhe gjeopolitika ballkanike. Është me rëndësi që edhe Kosova si Maqedonia, duhet të bëhet pjesë e ombrellës së sigurisë siç është NATO, BE-ja dhe SHBA-të” u shpreh Bujar Osmani për Lajm.tv.

Më tej, ai shtoi se 17 shkurti i 2008 ka qenë ndër momentet më historike të shqiptarëve, por sipas tij, procesi i shtetëformësisë së Kosovës është në vijim e sipër dhe ky proces duhet të rrumbullaksohet me anëtarësimin në OKB, NATO dhe BE.

“Unë mendoj që Kosova ka bërë progres të jashtëzakonshëm në këto 11 vite të shtetformësisë duke pasur parasysh edhe pozicionin prej ku ka nisur, me gjitha ato vështirësi të trashëguara nga e kaluara dhe sfidat me të cilat është ballafaquar. Unë mund vetëm ta përgoj elitën politike në Kosovë për atë që kanë bërë deri tani dhe t’i inkurajoj që të vazhdojnë në këtë proces deri në rrumbullaksim të plotë të shtetformësisë për shkak se konstatoj se për momentin nuk kemi status quo, kemi ose lëvizje para ose prapa. Andaj, duhet të merren vendime të guximshme dhe duhet të rrumbullaksohet shtetformësia me anëtarësim në NATO dhe rrugëtim drejt BE-së” tha Osmani për Lajm.tv.