Burime të Gazetes Lajm nga Klinika e Shkupit thone se deri tani jane ndjerre 20 udhetare nga autobusi i rrokullisur ne rrugen Shkup-Tetove. Sipas tyre, ka dyshime edhe per viktima, sepse nen autobus ka ende udheare te bllokuar. Zyrtarisht nuk ka informacione zyrtare per viktima as nga policia as nga spitali.

