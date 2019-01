Një vrasës gjakftohte pasi që vrau dy gra në një klub nate do të jap përgjegjësi për veprimin e tij.

Alyakasandr Asipovich kishte bërë këtë krim në qytetin Babruysk në Bjellorusi, duke vrarë në klub 27 vjeçaren Alesya Klimava dhe 26 vjeçaren Krystina Krushkina.

Por dënimi për burrin që vrau dy të reja do të jetë rrëqethës, ai do të dënohet me gjunjëzim teksa do të goditet nga prapa me një plumb në kokë. Vendimi është marr nga gjykatat në shtetin Bjellorus.