Presidenti Donald Trump personalisht ka detyruar ish-avokatin e tij, Michael Cohen, që të gënjejë ndaj Kongresit për projektin “Trump Tower” në Moskë, thanë dy zyrtarë federalë të zbatimit të ligjit që janë të përfshirë në një hetim të kësaj çështje i thanë BuzzFeed.Këta zyrtarë i thanë BuzzFeed se Trump shtyu Cohen të kërkojë negociatat për të ndërtuar një kullë në Moskë përfunduan më herët se që ishte paraparë, njofton Klan Kosova.Burimet e BuzzFeed thonë se Cohen i konfirmoi ekipit të posaçëm Robert Mueller që Trump lëshoi urdhrin për të gënjyer Kongresin.Trump përkrahi një plan që ai personalisht Rusinë gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016 për t’u takuar me presidentin Vladimir Putin dhe për të negociuar me të. Sipas BuzzFeed, Trump i tha Cohen “bëje që ky plan të ndodhë”.Burimet që janë në dijeni për dëshminë e Cohen në zyrën e Muellerit thanë për BuzzFeed se Ivanka Trump dhe Donald Trump morën informacione të rregullta dhe të detajuara nga Cohen rreth projektit të Moskës.Një zëdhënës i avokatit të Ivanka Trump tha për BuzzFeed se ajo ishte “vetëm minimalisht e përfshirë” në projekt.CNN më parë mori një dokument që tregonte se Donald Trump kishte nënshkruar një letër për të ecur përpara me negociatat për të ndërtuar një kullë “Trump” në Rusi.CNN ka raportuar më parë se projekti do t’i kishte dhënë kompanisë Trump një tarifë të madhe parash, një përqindje të shitjeve dhe kontrollin mbi marketingun dhe dizajnin.Marrëveshja përfshinte gjithashtu një mundësi për të emëruar hotelin “SPA Ivanka Trump”.Cohen u deklarua fajtor në nëntor për deklarata të rrejshme në Kongres në lidhje me hetimin e Rusisë.Ndërsa pranoi fajin, Cohen tha se ai dhe Trump kishin folur më gjerësisht rreth propozimit të projektit të Moskës “Trump Tower” gjatë zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016.

